Koncoročný galavečer v Prahe má nový ťahák. Zápas púta pozornosť už pred štartom

PRAHA. Organizácia OKTAGON MMA oficiálne oznámila ďalší atraktívny duel. Na turnaji OKTAGON 81, ktorý sa uskutoční 28. decembra v pražskej O2 aréne, nastúpia proti sebe Patrik Kincl (28-12) a Robert Pukač (20-13-1).
Kincl reagoval na Pukačovú výzvu jasnými slovami: „V Robovi bublá, že som ho porazil. Ale chce využiť svoju stúpajúcu formu, takže športovo je to správne. Inak je jednoduchý a primitívny,“ odkázal skúsený český bojovník.
Pukač si zápas s Kinclom pýtal už dlhšie. Po tom, čo knokautoval nemeckú hviezdu Christiana Eckerlinna, sa pustil do slovných výziev a tvrdil, že chce odvetu za dekádu starú prehru. Duel s Kinclom preňho znamená šancu na najväčší skalp kariéry.
Galavečer v pražskej O2 aréne má byť vyvrcholením sezóny OKTAGON-u a promotéri sľubujú, že pôjde o jednu z najväčších udalostí roka. Súboj Kincl vs. Pukač patrí medzi hlavné lákadlá programu.