Vyhral by som predtým, vyhrám aj teraz, hovorí Kincl pred súbojom s Muradovom

Súboj ostrieľaného veterána UFC a bývalého šampióna organizácie bude v sobotu 14. júna hlavným “predkrmom“ duelu Karlos Vémola (37-9) vs. Attila Végh (33-10-2).

Prvýkrát sa mali stretnúť už v júni 2019, no vyjde im to až teraz. O motiváciu majú teda obaja postarané a priaznivci sa môžu tešiť na MMA tej najvyššej úrovne. Kincl má dokonca jasnú víziu.

„Úprimne, nemyslím si, že to bude jednoduchý zápas. Budem si musieť siahnuť veľmi hlboko a bude to na bodových rozhodcoch.“

„Som presvedčený, že by som vyhral pred šiestimi rokmi, som presvedčený, že vyhrám aj teraz na Edene,“ povedal zástupca All Sports Academy otvorene v relácii Tváří v Tvář z dielne Oktagonu a ďalej sa zamyslel nad spôsobom svojho úspechu.

Takmer rovnako sa na tento stret pozerá Muradov, ktorý sa momentálne považuje za vyspelejšieho bojovníka po fyzickej i mentálnej stránke než pred šiestimi rokmi.

„Aktuálne som v lepšej forme. Mám viac skúsenosti a pre mňa je lepšie, že k tomuto súboju príde až teraz. V tej dobe som bol taký zbrklý, neriešil som veci, ktoré riešim dnes.

Z môjho pohľadu je lepšie, že zápasíme teraz,“ vyhlásil “Mach“ úprimne a k zemiarskemu štýlu nebezpečného súpera dodal: „Môže prísť s čímkoľvek. Je chytrý bojovník a o to väčšiu mám chuť do prípravy. Aj za posledné roky som sa posunul vo wrestlingu, čo je vidieť. Uvidíme, s čím príde, no budem pripravený na všetko.“