Kontroverzného českého bojovníka prepustili z väzenia. Som späť s čistou hlavou, odkazuje

PRAHA. Návrat, ktorý vyvolal veľký rozruch. Tadeáš Růžička je po výkone trestu opäť na slobode.
Kontroverzný bojovník sa fanúšikom prihovoril prostredníctvom videa na Instagrame, kde s úsmevom oznámil, že je „konečne na slobode“ a má „čistú hlavu“.
Jeho návrat z väzenia mnohých prekvapil, keďže pôvodne sa očakávalo, že za mrežami strávi podstatne dlhší čas.
Růžičkova cesta do väzenia bola výsledkom viacerých násilných incidentov. Podľa portálu Extra.cz bol kľúčovým momentom konflikt z leta 2024 na pražskom kúpalisku Petynka, kde spolu s ďalšími osobami napadol muža, ktorý sa zastal obťažovaného dievčaťa.
Za tento skutok dostal nepodmienečný trest šesť mesiacov. Súd mu však zároveň pripočítal ďalších jedenásť mesiacov za starší incident zo Strossmayerovho námestia, kde fackoval bezvládne ležiaceho muža.
Celkovo si tak mal odpykať sedemnásť mesiacov vo väznici s ostrahou.
VIDEO: Růžička po prepustení z väzenia
Na zverejnenom videu je vidieť, že počas výkonu trestu fyzicky nabral, najmä na svalovej hmote. Sám bojovník zároveň naznačil, že je pripravený posunúť sa ďalej.
V zákulisí bojovej scény sa už začalo hovoriť o možnom návrate do zápasov. Zatiaľ však nie je jasné, s ktorou organizáciou by mohol spojiť svoju budúcnosť ani kedy by sa mohol opäť predstaviť fanúšikom v ringu či klietke.