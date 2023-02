Súboj Vémola vs Matavao má zmysel! Len trocha iný, akým sa prezentuje (komentár)

Tento zápas totiž má všetok zmysel sveta. Matavao je neskutočný tvrďák, pri ktorého zápasoch ani nežmurkajte, keďže knokaut môže prísť v sekunde. A ten ľavý postoj, to je zbraň, proti ktorej sa takmer nedá brániť. Karlos sa musí mať na pozore, aby neodišiel z tohto súboja s tvrdou prehrou!

Karlos sa vracia! Legendárny bojovník je po ťažkom zranení a mal vážne zdravotné problémy. Môžeme byť radi, že ho vôbec uvidíme zasa v klietke a je to proste príbeh, ktorý napísal sám život. Ak sa ktokoľvek pokúša dehonestovať súboj s Matavaom, je to nerešpektovanie Vémolovho odkazu.

S trochou hyperboly, takto asi vyzerá obhajoba súboja Vémola vs Matavao, ktorý uvidíme už v apríli na podujatí v Liberci. Samozrejme, po jeho ohlásení sa strhla vlna kritiky, keďže Matavao je tabuľkovo na míle vzdialený Vémolovi a tak sa dostavili klasické záchranné práce, ktoré majú súboju dodať akú takú vážnosť.

Tento súboj nepochybne bude aj ďalšia kúsok skladačky príbehu, ktorý vyvrcholí súbojom s Patrikom Kinclom. Ten sa už stihol vyjadriť, čo si o tomto súboji myslí a nebolo to veru pochvalné. A to organizácii Oktagon vyhovuje, keď okrem výkonov v klietke nepochybne, a často ešte väčšou mierou, predáva súboj trash talk.

Po takom vážnom zranení, aké Karlos utrpel a vzhľadom aj na jeho vek, je návrat do plnej záťaže naozaj bolestivý proces. A Karlos to dobre vie, keďže sa z takýchto maródok dostával už viackrát, ako tomu napríklad bolo pred súbojom s Ondrušom.

Na papieri je tento súboj svetová úroveň a pravý fanúšik sa pri jeho oznámení neudržal slzám. Z pohľadu marketingu a predaja zápasu je to ale horšie. Tento súboj totiž veľmi neťahá pozornosť, keďže obaja bojovníci na seba verbálne vôbec neútočia a tak súboj spadol do akéhosi šedého štandardu.

Tento problém sa premietol do slabšieho predaja lístkov, keď ešte hojný počet zostáva necelé 2 mesiace pred podujatím k dispozícii. Nechápte to zle, lístky miznú dobre, ale na pomery Oktagonu, kedy je každé podujatie natrieskané, je to trocha pomalé. Ťažké kalibre v podobe Borároša a Vémolu tak boli logickou voľbou.

Boj s KSW

Predaje lístkov ale nemusel ovplyvniť iba pomerne málo promovaný titulový súboj, ale aj priama konfrontácia Oktagonu s poľským rivalom KSW, ktorý má už čo nevidieť v Liberci rovnako premiérové podujatie.