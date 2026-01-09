Nové okolnosti v kauze Vémolu. Polícia si posvietila na ďalších ľudí

V kauze zápasníka Karlosa Vémolu, ktorý je stíhaný kvôli organizovanej drogovej trestnej činnosti, obvinila polícia ďalších dvoch ľudí. Českej televízii (ČT) to dnes povedala hovorkyňa policajnej Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová. V prípade je teraz päť obvinených, štyria vrátane Vémoly sú podľa ČT vo väzbe.
Vémolu a ďalších dvoch ľudí obvinila polícia vlani pred Vianocami z trestného činu nedovolenej výroby a nakladania s omamnými a psychotropnými látkami a s jedmi. Zápasníkovi hrozí až 18 rokov väzenia. Súd všetkých troch obvinených poslal do väzby.
Vémolov advokát Vlastimil Rampula ČTK skôr povedal, že je Vémola obvinený z účasti na pojednávaní, ktoré sa malo stať pred piatimi rokmi v cudzine a za ktoré už bol páchateľ odsúdený. Uviedol, že nechápe, prečo je Vémola s kauzou spájaný. Dôvody podľa neho nie sú uvedené v uznesení o začatí trestného stíhania.
Minulý týždeň v utorok Vémola v nemocnici absolvoval podľa serveru Novinky.cz operáciu čeľuste, ktorú pred zadržaním plánoval. Potom bol prevezený späť do väzenskej väznice.
Bojovník zmiešaných bojových umení MMA Vémola je prvým Čechom, ktorý sa presadil do elitnej organizácie Ultimate Fighting Championship (UFC). Niekdajší kulturista a zápasník, ktorý vlani oslávil štyridsiatku, je držiteľom niekoľkých titulov v strednej a v poloťažkej váhe, a to v českých i anglických organizáciách.