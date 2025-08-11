    Wittner zabojuje o titul velterovej váhy. V Magdeburgu ho čaká nemecký talent

    Jozef Wittner.
    Jozef Wittner. (Zdroj: Oktagon MMA)
    Po dvoch rokoch sa vráti do klietky a rovno v titulovom zápase.

    MAGDEBURG. Jozef Wittner sa 15. novembra 2025 predstaví v titulovom zápase nemeckej organizácie The Cage MMA proti Nemcovi Tyroneovi Pfeiferovi.

    Galavečer The Cage MMA 8 sa uskutoční v GETEC aréne v Magdeburgu.

    Wittner má na konte bilanciu 16-4 a 11 predčasných ukončení. Bojoval v organizáciách Oktagon aj PFL.

    Pfeifer drží bilanciu 5-1. Miestenku vyzývateľa získal víťazstvom nad Alexandrom Mikaelom, predtým zaujal 35-sekundovým knokautom Davida Piechaczka.

    Víťaz duelu sa stane novým šampiónom velterovej váhy The Cage MMA.

    MMA

    dnes 17:20
