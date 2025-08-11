Wittner zabojuje o titul velterovej váhy. V Magdeburgu ho čaká nemecký talent

MAGDEBURG. Jozef Wittner sa 15. novembra 2025 predstaví v titulovom zápase nemeckej organizácie The Cage MMA proti Nemcovi Tyroneovi Pfeiferovi.
Galavečer The Cage MMA 8 sa uskutoční v GETEC aréne v Magdeburgu.
Wittner má na konte bilanciu 16-4 a 11 predčasných ukončení. Bojoval v organizáciách Oktagon aj PFL.
Pfeifer drží bilanciu 5-1. Miestenku vyzývateľa získal víťazstvom nad Alexandrom Mikaelom, predtým zaujal 35-sekundovým knokautom Davida Piechaczka.
Víťaz duelu sa stane novým šampiónom velterovej váhy The Cage MMA.