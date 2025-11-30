    Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Budúci rok sa stane prvýkrát otcom

    Jiří Procházka sa podelil s fanúšikmi o zásadnú životnú novinku.

    BRNO. Český MMA zápasník Jiří Procházka oznámil na sociálnych sieťach radostnú správu.

    Spolu s partnerkou Kamilou čakajú svoje prvé dieťa, ktoré by sa malo narodiť v priebehu budúceho roka.

    „Je mi veľkou cťou oznámiť, že budúci rok budeme traja. Ďakujem za toto požehnanie aj zodpovednosť zároveň. Teším sa a ideme do toho,“ napísal Procházka v príspevku, ktorý sprevádzali emotikony srdiečok a česká vlajka.

    Pre bývalého šampióna UFC v poloťažkej váhe ide o významný osobný míľnik.

    Procházka si súkromie dlhodobo stráži a podobné informácie zdieľa len výnimočne, čo okamžite vyvolalo veľkú odozvu medzi fanúšikmi i športovou komunitou.

    Očakávaný prírastok do rodiny prichádza v období, keď sa český bojovník pripravuje na ďalšie pokračovanie kariéry v UFC a zvažuje možnosti nasledujúceho zápasu.

