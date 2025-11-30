Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Budúci rok sa stane prvýkrát otcom

BRNO. Český MMA zápasník Jiří Procházka oznámil na sociálnych sieťach radostnú správu.
Spolu s partnerkou Kamilou čakajú svoje prvé dieťa, ktoré by sa malo narodiť v priebehu budúceho roka.
„Je mi veľkou cťou oznámiť, že budúci rok budeme traja. Ďakujem za toto požehnanie aj zodpovednosť zároveň. Teším sa a ideme do toho,“ napísal Procházka v príspevku, ktorý sprevádzali emotikony srdiečok a česká vlajka.
Pre bývalého šampióna UFC v poloťažkej váhe ide o významný osobný míľnik.
Procházka si súkromie dlhodobo stráži a podobné informácie zdieľa len výnimočne, čo okamžite vyvolalo veľkú odozvu medzi fanúšikmi i športovou komunitou.
Očakávaný prírastok do rodiny prichádza v období, keď sa český bojovník pripravuje na ďalšie pokračovanie kariéry v UFC a zvažuje možnosti nasledujúceho zápasu.