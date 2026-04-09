VIDEO: Rozsekám ťa svetelným mečom, kričal na Procházku provokatér z UFC

Jiří Procházka ide opäť do boja o titul. Už 11. apríla čaká českého samuraja v americkom Miami jeden z najdôležitejších zápasov kariéry.
Na turnaji UFC 327 bude čeliť nebezpečnému Novozélanďanovi Carlosovi Ulbergovi. V hre bude uvoľnený titul v poloťažkej váhe a očakávania sú obrovské.
Bývalý šampión stále patrí medzi najvýraznejšie postavy divízie a duel s rozbehnutým Ulbergom predstavuje nielen športovú výzvu, ale aj šancu opäť potvrdiť svoje miesto na absolútnom vrchole.
Turnaj UFC 327 v Miami bude jedným z vrcholov jari a hlavný zápas púta pozornosť fanúšikov z celého sveta.
Nečakaný moment v zákulisí
Ešte pred samotným zápasom však prišla situácia, ktorá zaujala viac než klasické predzápasové vyjadrenia.
Počas Media Day v Miami došlo k nečakanej konfrontácii s bojovníkom ťažkej váhy Joshom Hokitom, ktorý je známy provokatívnym správaním.
Na chodbe pred miestnosťou, kde prebiehali rozhovory, sa Hokit pustil do Procházku bez zjavného dôvodu. Český bojovník reagoval pokojne, no dôrazne.
„Zostaň tam, kde si,“ varoval ho.
VIDEO: Konfrontácia Procházku s Hokitom
Hokit však pritvrdil a predviedol typický „wrestlingový“ štýl provokácie. „Rozsekám ťa svetelným mečom a potom tvoju hlavu narvem na telo Alexa Pereiru,“ kričal smerom k Procházkovi.
Celá situácia pôsobila absurdne, no zároveň ukázala rozdiel medzi oboma bojovníkmi. Zatiaľ čo Hokit sa snažil zaujať za každú cenu, Procházka si zachoval pokoj.
Mal by mať viac pokory, hovorí český bojovník
Po incidente sa Procházka k celej situácii vyjadril v rozhovore s bývalým šampiónom Danielom Cormierom.
„Vôbec neviem, kto ten týpek bol. Mal by mať viac pokory. Nech si robí tieto veci, snaží sa pritiahnuť pozornosť, ale nech o mne nehovorí,“ uviedol Procházka.
Z jeho slov bolo cítiť, že ho situácia síce nerozhodila, no zároveň ju nepovažuje za úplne bezvýznamnú.
„Neviem, prečo sa pustil do mňa. Snažil sa vyvolať konflikt so všetkými. Stále na niekoho kričal. Stretol som ho prvýkrát a neriešim ho. Išlo mi len o to, že nikto takto so mnou nebude hovoriť pred ostatnými.“
Procházka zároveň jasne pomenoval rozdiel v prístupe: „Chcel len pozornosť. Niekto si ju získa hlúposťami, niekto dobrými vecami.“