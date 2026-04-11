ONLINE: Jiří Procházka - Carlos Ulberg dnes, UFC 327 LIVE (Miami)

Český zápasník MMA Jiří Procházka sa v nedeľu predstaví v titulovom zápase na pôde prestížnej organizácie UFC.
Jeho súperom súboji o titul v poloťažkej váhe bude Novozélanďan Carlos Ulberg. Podujatie bude hostiť Kaseya Center v Miami.
ONLINE: Jiří Procházka - Carlos Ulberg dnes (UFC 327, Miami, MMA, nedeľa, LIVE)
UFC Fight Night 2026
12.04.2026 o 05:00
Jiří Procházka – Carlos Ulberg
Plánovaný
Prenos
Jiří Procházka naposledy zápasil v říjnu, kdy si svým neortodoxním způsobem boje pohrál s Khalilem Rountreem, než ho ve třetím kole poslal k zemi. Od té doby čekal na oznámení dalšího zápasu, připravoval se na narození dcery a samozřejmě i poctivě trénoval. Do zápasu jde ve velmi dobré náladě a s dvěma výhrami v řadě, zkrátka ideální podmínky pro majitele známé značky BJP.
Carlos Ulberg možná není na první dobrou známé jméno, ale rozhodně ho není radno podceňovat. Ve 14 zápasech má pouze jednu porážku, která už je 5 let stará. A co víc, doma má skalpy Dominika Reyese, Jana Blachowicze nebo Volkana Oezdemira. Jde o nebezpečného kickboxera s tvrdou ránou a obzvláště nebezpečné jsou jeho kontrové údery. PRo Jiřího tak bude klíčové zkracovat vzdálenost a nedovolit Ulbergovi dostat se do kombinací.
Krásné brzké nedělní ráno, všechny formy života, je to tady! Vrchol celého galavečera UFC 327 a zápas, který nemůže nechat spát žádného českého fanouška MMA. Jiří Procházka má konečně opět na dosah pás polotěžké divize, o který se bude muset poprat s Carlosem Ulbergem!
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 05:00.