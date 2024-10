Prestrelka na sociálnych sieťach. Bývalí tímoví kolegovia sa do seba pustili

Šancu predviesť svoje kvality v domácom prostredí dostane tiež skúsený František Fodor (10-8), ktorý bude čeliť Martinovi Horínkovi (4-3). Mimo klietky to medzi nimi poriadne iskrí.

„Tým, že odišiel, už nás nespájajú žiadne cesty. V TIPOS Aréne si dáme také menšie derby o Bratislavu,“ poslal prvý výstrel cez sociálne siete Horínek, na čo Fodor bez váhania odpovedal: „Vyzval ma Martin Horínek. Pozdravujem ťa do Thajska. Ťažko povedať, či je to boj o Bratislavu, keďže ja som tu a ty tam. Dúfam, že veríš svojmu okoliu.“

Iba pri týchto odkazoch to neskončilo a pokračovanie bolo ešte ostrejšie. „Moji ľudia stoja za mnou a ja za nimi. Tvrdo trénujem v Thajsku. Mojím domovom je OFA. Nebehám po gymoch ako nejaký kolotočár,“ vyhlásil bez servítky päťnásobný slovenský šampión vo wrestlingu.

Ostrieľaného Fodora táto reakcia nenechala chladným a zasadil nateraz finálny úder. „Ty si ešte mladý, teba bavia takéto videá a takisto hranie sa so slovíčkami. Neviem, čo robí kolotočár, to vieš asi ty.

A behanie po gymoch tiež. Sám máš v profile napísané OFA a SFG, takže si všade a zároveň nikde,“ zamyslel sa “Fero“ a na záver tajuplne dodal: „Ďalšia hra so slovíčkami, že ako stojíš za svojimi ľuďmi.

Potom sa treba pozrieť, že kde, komu a s akými vecami sa vyplakávaš na kávičkách. Nebudem to tu rozoberať. Nebudem sem ťahať viac emócií, ako je nevyhnutné. Môj zlatý, je to šport a 9. novembra sa uvidíme. To je celé. Pekne trénuj.“