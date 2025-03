Zabránil sexuálnemu zneužívaniu jeho syna. Súd napriek tomu poslal bojovníka za mreže

Bojovník naháňal obvineného v 18-kilometrovej automobilovej naháňačke, zatiaľ čo strieľal zo zbrane. Aj to bol dôvod, prečo k 1 283 dňom v domácom väzení dostal ďalších 542. Avšak už za mrežami.

"Nemôžeme brať zákon do vlastných rúk, viem, čo som urobil, a viem, že to bolo veľmi nebezpečné pre ďalších ľudí. Som ochotný urobiť všetko, čo musím, aby som to splatil," povedal v nedávnom rozhovore Velasquez.

Bojovník počas pojednávania uviedol, že jeho synovi sa darí dobre a že incident nedefinuje jeho budúcnosť.