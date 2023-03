Oficiálne: Végh vs. Vémola 2! Oktagon potvrdil odvetu zápasu storočia

Bol to očakávaný zápas. Najväčší MMA súboj, aký sa kedy konal na území Česka a Slovenska.

Na ich stret sa čakalo roky, no nakoniec netrval ani tri minúty. Végh zasadil Vémolovi rozhodujúci úder už v prvom kole.

Rival mu to vyčítal, niektorí fanúšikovia rovnako. Tvrdia, že Végh už len natáča reklamy.

Végh sa naopak do klietky odvtedy opäť nepostavil. Namiesto toho si skúsil boxerské zápasy, venoval sa tréningu svojich zverencov a ťažil z pozície, do ktorej sa dostal.

Naposledy sa téma otvorila na tlačovej konferencii v Ostrave. Vémola hovoril, že to je skôr otázka na Végha.

Slovenský bojovník ale v reakcii na podobnú kritiku jasne uviedol, že v MMA už splnil ciele. Zaujíma ho len jediný duel, a to práve odveta s Vémolom.

„Už dávno som stratil to, že odvetu s ním musím dostať za každú cenu. Teraz je to skôr na Attilovi," vravel Vémola a zopakoval, že to je na Slovákovi.

Végh si tieto slová vzal k srdcu a 24 hodín na to dal verejne zápasu zelenú.

"Keď Karlos hovorí, že je to otázka na mňa, tak ja potvrdzujem, že dám zelenú. Ten zápas chcem a zoberiem ho. Dám mu tú možnosť a teraz už len čakám, kedy sa to ohlási," uviedol Végh v štúdiu pred turnajom Oktagon 40 v Ostrave