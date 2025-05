V závere do kandidatúry vstúpila iná krajina. Slovensko chce zopakovať úspešnú organizáciu

ŠTOKHOLM. Majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sa v roku 2029 uskutočnia po tretí raz na Slovensku, počítajú s rozpočtom od 27 do 32 miliónov eur. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan uviedol, že zatiaľ nie je rozhodnuté, či bude hrať reprezentácia SR v Košiciach alebo v Bratislave. Zväz si musí vyhodnotiť viaceré veci, najmä ekonomické. O udelení organizácie rozhodol kongres Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v piatok v dejisku uplynulých MS v Štokholme.

„Nápad vznikol, keď sme si uvedomili, že v roku 2029 bude 100 rokov od vzniku organizovaného hokeja na Slovensku, hoci hokej sa u nás hral už skôr. Ale riadiť ho začali až o štyri roky neskôr. Takže táto téma bola ústredná myšlienka kandidatúry.

Prvé materiály sme podali počas olympijskej kvalifikácie v auguste. Vo februári sme zostali v hre iba my a hovorili sme si, že už to musíme dotiahnuť do konca a nemôžeme urobiť chybu,“ povedal Šatan na pondelkovom brífingu. VIDEO: Šampionát v roku 2029 bude organizovať Slovensko

Chcú zopakovať úspešnú organizáciu Dodal, že chce zopakovať úspešnú organizáciu z rokov 2011 a 2019: „Ľudia, ktorí sú v IIHF nám dôverujú a videli, že sme uplynulé dva šampionáty zorganizovali na vysokej úrovni. Boli úspešné aj ekonomicky, nie každému sa to podarí, takže verím, že to opäť vyjde.“

Slováci mali v súboji o organizáciu MS dvoch súperov, ale obaja neskôr odpadli. „Nebolo to jednoduché, záujem mali najskôr aj Veľká Británia a Maďarsko. Ale mali sme výborne pripravenú prezentáciu a aj preto potom možno odpadli obe krajiny. Všetko sme robili do detailov, komisia si prišla na Slovensko pozrieť všetky veci. Zaujímavosťou je, že na konci do toho vstúpil aj Kazachstan, bolo to náročné. Ale rozhodnutie je pre nás radostné. Pred nami je teraz veľa práce. Rozpočet je jedna z kľúčových vecí, je to napočítané na 27 až 32 miliónov, ale 27 je priamy náklad,“ povedal generálny sekretár zväzu Miroslav Lažo. Aj juniorský šampionát Slováci zorganizujú aj MS do 18 rokov, šampionát sa uskutoční o rok v Piešťanoch a Bratislave. „Vytvorili sme výberové konanie, ale najlepšie štadióny majú extraligisti. Nikto nechcel ísť do rizika, aby neohrozili svoje tímy, lebo v čase MS ich tímy čakajú semifinále. Piešťany sme zvolili preto, lebo tam hral projekt U18 a Ružinov nemá tím v extralige. Budú potrebné úpravy, najmä štadión v Ružinove musí prejsť viacerými,“ dodal Lažo. VIDEO: M. Šatan reaguje na vyžrebovanie skupín na MS 2026 vo Švajčiarsku

Slovenskí hokejisti sa na MS v A-kategórii predstavili v roku 2011 v Bratislave, o osem rokov neskôr v Košiciach. Kde budú hrať teraz ešte nie je rozhodnuté. „Túto otázku zatiaľ nezodpovieme. Čas nás nenúti, aby sme sa rozhodli rýchlo, musíme zvážiť aj ekonomické dôvody. Zatiaľ by som to nechal tak. Ale semifinále a finále by sa malo hrať v Bratislave," prezradil Šatan.