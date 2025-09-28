Slovensko nechýba v medailovej bilancii MS. Chladoňová v elitnej spoločnosti

BRATISLAVA. MS v cyklistike 2025 majú v Kigali za sebou všetkých trinásť medailových disciplín, pričom cenné kovy si celkovo rozdelilo osemnásť krajín.
V porovnaní s predošlých šampionátom vo švajčiarskom Zürichu je to o päť krajín viac, pričom svoje zastúpenie má znova aj Slovensko.
Krajinu pod Tatrami skvele reprezentovala najmä Viktória Chladoňová, ktorá v 18 rokoch debutovala v kategórii do 23 rokov. Najskôr získala striebornú medailu v časovke a následne aj v pretekoch.
V nich ju v záverečných metroch zdolala Célia Geryová, ktorá sa postarala o jediné francúzske zlato na premiérovom šampionáte v Afrike.
Najúspešnejšou bilanciou sa môže pýšiť Holandsko, ktoré získalo dve zlaté medaily a po jednom striebre a bronze. Dúhové dresy si vybojovali juniori Michiel Mouris a Megan Arensová - obaja v časovke.
Dve medaily, podobne ako Chladoňová, získali ešte ďalší dvaja cyklistky a dve cyklistky. Remco Evenepoel, Jay Vine a španielska juniorka Paula Ostizová získali zlato a striebro, pričom Vine má zlato z tímovej súťaže.
V nej získala bronz Švajčiarka Marlen Reusserová, ktorá predtým potvrdila svoje kvality aj v individuálnej časovke, v ktorej suverénne triumfovala.
Poradie
Krajina
Zlato
Striebro
Bronz
1.
Holandsko
2
1
1
2.
Veľká Británia
2
0
0
3.
Francúzsko
1
2
1
4.
Španielsko
1
1
2
Švajčiarsko
1
1
2
Belgicko
1
1
2
7.
Taliansko
1
1
1
8.
Austrália
1
1
0
9.
Slovinsko
1
0
0
Švédsko
1
0
0
Kanada
1
0
0
12.
Slovensko
0
2
0
Nový Zéland
0
2
0
14.
USA
0
1
0
15.
Írsko
0
0
1
Rakúsko
0
0
1
Nórsko
0
0
1
Poľsko
0
0
1