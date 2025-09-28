    Slovensko nechýba v medailovej bilancii MS. Chladoňová v elitnej spoločnosti

    Viktória Chladoňová so striebornou medailou z pretekov U23 na MS v cyklistike 2025.
    Viktória Chladoňová so striebornou medailou z pretekov U23 na MS v cyklistike 2025. (Autor: Marek Beneš/ SZC)
    Sportnet|28. sep 2025 o 17:15
    Pozrite si medailovú bilanciu MS v cyklistike 2025.

    BRATISLAVA. MS v cyklistike 2025 majú v Kigali za sebou všetkých trinásť medailových disciplín, pričom cenné kovy si celkovo rozdelilo osemnásť krajín.

    V porovnaní s predošlých šampionátom vo švajčiarskom Zürichu je to o päť krajín viac, pričom svoje zastúpenie má znova aj Slovensko.

    Krajinu pod Tatrami skvele reprezentovala najmä Viktória Chladoňová, ktorá v 18 rokoch debutovala v kategórii do 23 rokov. Najskôr získala striebornú medailu v časovke a následne aj v pretekoch.

    V nich ju v záverečných metroch zdolala Célia Geryová, ktorá sa postarala o jediné francúzske zlato na premiérovom šampionáte v Afrike.

    Najúspešnejšou bilanciou sa môže pýšiť Holandsko, ktoré získalo dve zlaté medaily a po jednom striebre a bronze. Dúhové dresy si vybojovali juniori Michiel Mouris a Megan Arensová - obaja v časovke.

    Dve medaily, podobne ako Chladoňová, získali ešte ďalší dvaja cyklistky a dve cyklistky. Remco Evenepoel, Jay Vine a španielska juniorka Paula Ostizová získali zlato a striebro, pričom Vine má zlato z tímovej súťaže.

    V nej získala bronz Švajčiarka Marlen Reusserová, ktorá predtým potvrdila svoje kvality aj v individuálnej časovke, v ktorej suverénne triumfovala.

    Medailová bilancia MS v cyklistike 2025

    Poradie

    Krajina

    Zlato

    Striebro

    Bronz

    1.

    Holandsko

    2

    1

    1

    2.

    Veľká Británia

    2

    0

    0

    3.

    Francúzsko

    1

    2

    1

    4.

    Španielsko

    1

    1

    2


    Švajčiarsko

    1

    1

    2


    Belgicko

    1

    1

    2

    7.

    Taliansko

    1

    1

    1

    8.

    Austrália

    1

    1

    0

    9.

    Slovinsko

    1

    0

    0


    Švédsko

    1

    0

    0


    Kanada

    1

    0

    0

    12.

    Slovensko

    0

    2

    0


    Nový Zéland

    0

    2

    0

    14. 

    USA

    0

    1

    0

    15.

    Írsko

    0

    0

    1


    Rakúsko

    0

    0

    1

    Nórsko

    0

    0

    1


    Poľsko

    0

    0

    1

