Americký krídelník sa vyjadril k cene vstupeniek na MS. Pochettino rázne odpovedal

Tréner futbalovej reprezentácie USA Mauricio Pochettino odmietol kritiku cien vstupeniek na majstrovstvá sveta 2026, ktorú vyslovil americký krídelník Timothy Weah.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) si za vstupenky na turnaj, ktorý sa uskutoční od 11. júna do 19. júla v USA, Mexiku a Kanade, účtuje katalógové ceny až do výšky 8680 dolárov za vstupenku, pričom parkovacie miesta môžu stáť až 175 dolárov.
„Je to príliš drahé. Som z cien vstupeniek trochu sklamaný. Mnoho skutočných fanúšikov zápasy neuvidí,“ citoval Weaha tento mesiac francúzsky denník Le Dauphiné.
VIDEO: Pochettino o cenách vstupeniek
„V prvom rade si myslím, že hráči majú hovoriť na ihrisku, nie mimo neho. Nie je povinnosťou hodnotiť cenu vstupeniek. Mojou úlohou a povinnosťou je pripraviť tím čo najlepšie. Nie sme politici.
Sme ľudia zo športu a môžeme hovoriť len o svojej práci. Ak FIFA niečo robí, alebo prijíma nejaké rozhodnutie, vie prečo a je jej zodpovednosťou vysvetliť dôvody. Nie je na nás, aby sme poskytovali svoj názor.
Našou zodpovednosťou je podávať výkony, hrať a predvádzať sa na ihrisku. Ľudia, ktorí sú zodpovední za federáciu, možno môžu vyjadriť svoj názor, ale ja som hlavný tréner,“ povedal podľa agentúry AP Pochettino vo štvrtok počas tlačovej konferencie cez Zoom z Coral Gables na Floride.