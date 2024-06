Hrašnovú výkon na ME veľmi mrzí. Verila som si na finále, uviedla

Limit 71,50 m splnili iba tri kladivárky v kvalifikácii. Ďalších deväť aktérok sa posunulo do finále svojimi najlepšími výkonmi.

Postupová čiara je za Poľkou Katarzynou Furmanekovou, ktorá odhodila kladivo do vzdialenosti 68,66.

Zverenka trénera Rudolfa Lukáča Hrašnová prišla do Ríma so sezónnym maximom 67,61, ktoré dosiahla pred vyše mesiacom v Košiciach.

Ak chcela postúpiť do finále, musela by svoj najlepší výkon sezóny vylepšiť o vyše jeden meter.

Osobný rekord 76,90 predviedla pred vyše 15 rokmi v Trnave. Hrašnová je strieborná medailistka z ME 2012 v Helsinkách a bronzová z MS 2009 v Berlíne.

"Veľmi ma to mrzí. Keď som išla do prípravy na túto sezónu, trúfala som si postúpiť do finále na ME. Inak by som sa do toho ani nepúšťala.

Dlho to vyzeralo veľmi dobre. Až pred koncom prípravy sa objavili problémy a nevyužili sme to, čo sme za celý rok natrénovali.

Môj prvý európsky medailový šampionát bol v Taliansku a som rada, že som sa do Talianska mohla ešte raz vrátiť a vychutnať si skvelú atmosféru ME.

Jasné, že to nie je ideálne, ale už pred štartom som vedela, že ambície nemôžem mať veľké. Teraz sa s tým musím zmieriť," uviedla Martina Hrašnová na fejsbúkovom profile Slovenskéhoa atletického zväzu.