Snívaj, úspech príde. Gernáta inšpiroval aj dedo, hádzanársky šampión

Napokon z toho bola obrovská radosť. Syn Martin sa pričinil o historický bronz slovenských hokejistov na ZOH . Nuž a otec Marek so svojimi zverencami zvíťazil na pôde súpera o dvadsaťdva gólov 43:21.

Koncentráciu rozložili medzi hádzanú a hokej

„Keď končil ten úžasný zápas našich hokejistov o bronz so Švédmi, krátko na to začínal ten náš na Záhorí. Samozrejme, kým to len bolo možné, tak sme sledovali na mobiloch, či laptopoch ešte aj pred predzápasovou rozcvičkou.

Po víťaznej koncovke prepukol aj v nás radostný ošiaľ. A krásny hokejový výsledok zrejme nabudil našich hádzanárov do takej miery, že sa nakoniec súperovi uštedrili poriadnu gólovú nádielku," ako prvé uviedol šťastný otec úspešného olympionika Martina Gernáta Marek.