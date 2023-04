Prekonávaj očakávania, znie motto brankára, ktorý bojuje o premiérový šampionát

„Nie je nič väčšie, ako hrať za národný tím. Nestáva sa to každý deň a veľmi si to vážim. Prevládajú pozitívne pocity a užívam si to,“ povedal v rozhovore pre Sportnet.

Hneď po poslednom zápase sa mi ozvali z reprezentácie, takže som nemal veľa priestoru o tom rozmýšľať. Prišlo to prirodzene a som za to rád.

Aké boli vaše pocity, keď vám zazvonil telefonát?

Vytrhlo ma to z negatívnych myšlienok a nepostúpenia do finále. Bolo to príjemné. Nie je nič väčšie, ako hrať za národný tím. Nestáva sa to každý deň a veľmi si to vážim. Prevládajú pozitívne pocity a užívam si to.