Famózna séria Maroka pokračuje. Ďalšou výhrou stanovilo svetový rekord

RABAT. Futbalisti Maroka sa postarali o nový svetový rekord, keď v utorkovom zápase africkej kvalifikácie MS 2026 zdolali Kongo 1:0 a pripísali si 16. víťazstvo v sérii.
Dosiaľ žiadny iný reprezentačný tím neťahal v medzištátnych stretnutiach takú dlhú víťaznú šnúru.
Maroko, ktoré odštartovalo sériu 7. júna 2024, sa doteraz delilo o rekord so Španielskom, to v rokoch 2008-2009 vyhralo 15 zápasov za sebou.
„Zlomili sme rekord. Náš národný tím sa 16. triumfom v rade zapísal do histórie,“ uviedol marocký reprezentačný tím na sociálnej sieti X.
Jediný gól semifinalistu MS 2022 v Katare strelil v utorok útočník Youssef En-Nesyri z Fenerbahce Istanbul.
„Levi z Atlasu“ mali už pred zápasom istú miestenku na budúcoročný svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku, zaistili si ju už v septembri suverénnym triumfom 5:0 nad Nigerom.
V kvalifikačnej E-skupine nestratili ani bod, ovládli ju so ziskom 24 bodov v ôsmich dueloch.