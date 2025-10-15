Famózna séria Maroka pokračuje. Ďalšou výhrou stanovilo svetový rekord

Maroko oslavuje gól.
Maroko oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. okt 2025 o 16:46
ShareTweet0

V kvalifikačnej E-skupine nestratili ani bod.

RABAT. Futbalisti Maroka sa postarali o nový svetový rekord, keď v utorkovom zápase africkej kvalifikácie MS 2026 zdolali Kongo 1:0 a pripísali si 16. víťazstvo v sérii.

Dosiaľ žiadny iný reprezentačný tím neťahal v medzištátnych stretnutiach takú dlhú víťaznú šnúru.

Maroko, ktoré odštartovalo sériu 7. júna 2024, sa doteraz delilo o rekord so Španielskom, to v rokoch 2008-2009 vyhralo 15 zápasov za sebou.

„Zlomili sme rekord. Náš národný tím sa 16. triumfom v rade zapísal do histórie,“ uviedol marocký reprezentačný tím na sociálnej sieti X.

Jediný gól semifinalistu MS 2022 v Katare strelil v utorok útočník Youssef En-Nesyri z Fenerbahce Istanbul.

„Levi z Atlasu“ mali už pred zápasom istú miestenku na budúcoročný svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku, zaistili si ju už v septembri suverénnym triumfom 5:0 nad Nigerom.

V kvalifikačnej E-skupine nestratili ani bod, ovládli ju so ziskom 24 bodov v ôsmich dueloch.

Reprezentácie

Maroko oslavuje gól.
Maroko oslavuje gól.
Famózna séria Maroka pokračuje. Ďalšou výhrou stanovilo svetový rekord
dnes 16:46
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Famózna séria Maroka pokračuje. Ďalšou výhrou stanovilo svetový rekord