Slovák žiari v Londýne: Z mojej generácie som zostal sám

Fulham FC sa po jeho príchode do brány vyšvihol z piateho miesta na prvé. MAREK RODÁK podobne ako pred dvoma rokmi ťahá klub z juhozápadného Londýna do Premier League.

"Mal som vlani aj iné ponuky, ale prehovorili ma. Jednoznačne mi však povedali, že ‚nikde nejdeš‘, vravel slovenský brankár.

Vo Fulhame pôsobíte od šestnástich rokov, prišli ste v roku 2013. Koľko hráčov z vašej juniorskej generácie je dnes v prvom tíme?

Nikto. Z mojej vekovej kategórie som zostal sám. Najďalej to dotiahol útočník Moussa Dembélé, ktorý v roku 2016 odišiel do Celticu Glasgow. Dnes strieľa góly za Lyon. Ďalší útočník Patrick Roberts odišiel v roku 2015 do Manchester City, kde sa však nepresadil. Potom putoval po hosťovaniach, dnes hrá tretiu ligu za Sunderland. V profesionálnom futbale sa však presadilo veľmi málo hráčov.