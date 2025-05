Zväz reagoval na nepravdivú informáciu Marcela Forgáča o stave Ramsayho. Moderátor sa ospravedlnil

"Veľmi ma mrzí, že som vyvolal takúto ostrú reakciu. Bola to informácia od ľudí v tom čase veľmi blízkych Craigovi Ramsayovi. Ak nebola korektná, tak sa veľmi za to ospravedlňujem.

Ja nie som človek, ktorý si potrebuje naháňať body na cudzom zdravotnom stave a špeciálne nie, pokiaľ ide o mnou zbožňovaného a historicky najlepšieho trénera slovenskej hokejovej reprezentácie. Želám mu skoré uzdravenie, je to človek, ktorého osobne poznám a prajem mu všetko najlepšie," uviedol.

Považuje to za "vlastnú chybu". "Nechcel som nikomu ublížiť, jednoducho sa to tak vyvinulo z diskusie v podcaste. Už som volal aj s Miroslavom Šatanom, veci sme si vyjasnili a doviedli ich do zmierlivého záveru," doplnil Forgáč.

Uvedená webstránka sa ozvala aj ďalšiemu vlastnému zdroju, ktorý nechcela menovať.