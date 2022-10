ONLINE: Manchester City - Manchester United dnes (Premier League)

Manchester United Manchester United z různých důvodů (úmrtí královny Alžběty II., její pohřeb, reprezentační přestávka) čeká už téměř měsíc na ligové utkání, neboť v rámci Premier League se naposledy představil 4. září, kdy porazil dosud vedoucí Arsenal 3:1. Z herního vytížení ale nikterak nevypadl, neboť poté sehrál dva zápasy Evropské ligy, po domácí prohře 0:1 s Realem Sociedad si připsal tři body v Moldavsku výhrou 2:0 nad Šerifem Tiraspol. „Rudí ďáblové“ v úvodu ligové sezóny prohráli oba první zápasy, od té doby ale zůstávají stoprocentní, když vyhráli všechny čtyři následující bitvy a v tabulce už je to vytáhlo na šesté místo, na něž navíc spadli po včerejší výhře Chelsea, kterou mohou v případě dnešní výhry znovu předstihnout, podobně jako čtvrtý Brighton. Během reprezentační přestávky učinili velký progres v regeneraci po svých zraněních Anthony Martial a Marcus Rashford, oba by se mohli v dnešním derby představit. Minimálně Rashford má vysokou pravděpodobnost, že v případě stoprocentního stavu dostane přednost před Cristianem Ronaldem. V národním týmu si zadní stehenní sval poranil Harry Maguire, nicméně i tak se ve stoperské dvojici čekal start Raphaela Varana s Lisandrem Martínezem.

