Ak nie Tarkovič, tak kto? Na Slovensku sú iba dvaja ašpiranti, tvrdí Borbély

Bol to typický zápas s herným outsiderom, ktorý sme výsledkovo a parciálne aj výkonnostne zvládli. Na základe tohto jedného zápasu by som si však nedovolil vyvodzovať nejaké veľké konzekvencie.

Akú výpovednú hodnotu má vysoké víťazstvo slovenskej futbalovej reprezentácie na Malte v zápase, v ktorom už nešlo o postup, navyše z domáceho tímu boli dvaja vylúčení? Čo sľubuje výborný výkon Tomáša Suslova do budúcnosti? A mal by Štefan Tarkovič dostať dôveru aj naďalej? Na tieto otázky hľadal odpovede v rozhovore pre Sportnet známy tréner a futbalový expert LADISLAV BORBÉLY .

Na druhej strane pred sedem a pol mesiacmi sme s týmto súperom stratili dva body. Vidím tam teda jednoznačne určitý posun hernej kvality, lebo v marci sme sa s týmto súperom trápili.

Tentoraz sme si hneď na začiatku stanovili výsledkový rámec a celý zápas sme kontrolovali. Boli tam síce nejaké hluché miesta, úniky do komfortnej zóny, ale nahralo nám do karát aj dvojité vylúčenie. Súpera sme do ničoho nepustili.

Ani neviem hodnotiť nášho brankára, lebo naozaj nemal žiadnu robotu. To je tiež pozitívne, najmä keď berieme do úvahy, že pred sedem a pol mesiacmi nám tento mančaft dal dva góly a v polčase vyhrával v Trnave 2:0. Takže určite sa mužstvo posunulo do pozitívneho priestoru.