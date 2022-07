Turkov mohli zraziť na kolená, začali vymýšľať. Tréner: Je to naša špecialita

Majstrovstvá EHF - I. turnaj - B-skupina:

VARNA. Slovenskí hádzanári do 20 rokov zakončili svoje účinkovanie v B-skupine majstrovstiev EHF v bulharskej Varne víťazstvom 39:31 nad rovesníkmi z Turecka.

O šancu postúpiť do semifinále a vybojovať si miestenku do elitnej kategórie ME prišli už po stredajšej prehre s Rakúskom (29:36).

V tabuľke skupiny skončili s bilanciou dve víťazstvá a dve prehry na treťom mieste, čo znamená, že zabojujú o konečnú 5.-8. priečku.

Najbližší zápas odohrajú zverenci trénerskej dvojice Ján Kolesár – Tomáš Straňovský v sobotu 9. júla, keď budú o zrejme o 14.00 h čeliť štvrtému tímu z A-skupiny.