Kilde zvíťazil vo Wengene suverénne, Bendik stratil vyše šesť sekúnd

Svetový pohár - zjazd mužov vo Wengene

Kilde získal najviac času v druhom sektore, kde bol absolútne najrýchlejší. Nevyšla mu naopak tretia časť, ale v prvej polovici si vytvoril dostatočne pohodlný náskok na zvyšok súperov.

"Cítil som, že mám dobrú rýchlosť z tunela a vedel som, že mám šancu. Keď som prišiel do cieľa so zelenými číslami, bolo to dobré znamenie. Môžem ďalej pracovať a získať väčšiu sebadôveru," uviedol tridsaťročný Nór, ktorý dosiahol 18. triumf v kariére a jubilejný desiaty v zjazde.

S kariérou sa pred domácimi fanúšikmi lúčil Beat Feuz, držiteľ najväčšieho počtu pódiových umiestnení v kráľovskej alpskej disciplíne (46).