Shiffrinová si po suverénnej jazde pýta veľký glóbus. Aicherová nesmie zaváhať

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Lillehammer
Slalom žien - 1. kolo:
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
1:07,79 min
2.
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
+ 1,10 s
3.
Paula Moltzanová
USA
+ 1,12 s
4.
Emma Aicherová
Nemecko
+ 1,38 s
5.
Anna Swennová Larssonová
Švédsko
+ 1,41 s
6.
Sara Hectorová
Švédsko
+ 1,58 s
Mikaela Shiffrinová je na čele po prvom kole slalomu vo finále Svetového pohára v nórskom Lillehammeri.
Američanka predstihla o 1,10 sekundy Švajčiarku Wendy Holdenerovú. Tretia bola so stratou 1,12 s ďalšia Američanka Paula Moltzanová.
Shiffrinová bojuje o veľký glóbus s Emmou Aicherovou, ktorá je priebežne štvrtá. Nemka potrebuje byť najhoršie práve na tomto mieste, aby boj o glóbus pokračoval v zajtrajšom obrovskom slalome.
Shiffrrinová mala pred záverečným slalomom sezóny v celkovom poradí SP pred Aicherovou 45-bodový náskok.
Na dlhej trati so 79 bránkami predviedla v 1. kole dynamickú jazdu a potvrdila svoju tohtosezónnu slalomovú dominanciu.
Už v Špindlerovom Mlyne získala v predstihu rekordný deviaty malý glóbus v najtočivejšej alpskej disciplíne.
V historických tabuľkách sa dostala pred krajanku Lindsey Vonnovú a Švéda Ingemara Stenmarka, ktorí nazbierali osem trofejí v zjazde, resp. slalome.
Shiffrinová v slalome triumfovala aj na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo. V tejto sezóne v ňom našla premožiteľku iba v Kranjskej Gore, kde ju zdolala Švajčiarka Camille Rastová.