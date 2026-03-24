Shiffrinová si po suverénnej jazde pýta veľký glóbus. Aicherová nesmie zaváhať

Mikaela Shiffrinová
Mikaela Shiffrinová (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|24. mar 2026 o 11:01
ShareTweet0

Američanka má pred súperkami viac než sekundový náskok.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Lillehammer

Slalom žien - 1. kolo:

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

1:07,79 min

2.

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

+ 1,10 s

3.

Paula Moltzanová

USA

+ 1,12 s

4.

Emma Aicherová

Nemecko

+ 1,38 s

5.

Anna Swennová Larssonová

Švédsko

+ 1,41 s

6.

Sara Hectorová

Švédsko

+ 1,58 s

Mikaela Shiffrinová je na čele po prvom kole slalomu vo finále Svetového pohára v nórskom Lillehammeri.

Američanka predstihla o 1,10 sekundy Švajčiarku Wendy Holdenerovú. Tretia bola so stratou 1,12 s ďalšia Američanka Paula Moltzanová.

Shiffrinová bojuje o veľký glóbus s Emmou Aicherovou, ktorá je priebežne štvrtá. Nemka potrebuje byť najhoršie práve na tomto mieste, aby boj o glóbus pokračoval v zajtrajšom obrovskom slalome.

VIDEO: Jazda Shiffrinovej v prvom kole slalomu

Shiffrrinová mala pred záverečným slalomom sezóny v celkovom poradí SP pred Aicherovou 45-bodový náskok.

Na dlhej trati so 79 bránkami predviedla v 1. kole dynamickú jazdu a potvrdila svoju tohtosezónnu slalomovú dominanciu.

Už v Špindlerovom Mlyne získala v predstihu rekordný deviaty malý glóbus v najtočivejšej alpskej disciplíne.

V historických tabuľkách sa dostala pred krajanku Lindsey Vonnovú a Švéda Ingemara Stenmarka, ktorí nazbierali osem trofejí v zjazde, resp. slalome.

Shiffrinová v slalome triumfovala aj na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo. V tejto sezóne v ňom našla premožiteľku iba v Kranjskej Gore, kde ju zdolala Švajčiarka Camille Rastová.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Lucas Pinheiro Braathen získal malý glóbus za obrovský slalom
Lucas Pinheiro Braathen získal malý glóbus za obrovský slalom
Braathen dokonale využil zaváhanie Odermatta. V Nórsku oslavuje malý glóbus
dnes 13:15
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Shiffrinová si po suverénnej jazde pýta veľký glóbus. Aicherová nesmie zaváhať