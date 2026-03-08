Rakúska dvojica triumfovala v súťaži tímov. Prevc sa opäť musí zmieriť s druhou priečkou

Rakúski skokani oslavujú triumf v Lahti.
Rakúski skokani oslavujú triumf v Lahti. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. mar 2026 o 17:56
ShareTweet0

V troch kolách na veľkom mostíku získala 858,6 bodu.

Rakúski skokani na lyžiach Daniel Tschofenig a Jan Hörl triumfovali v nedeľnej súťaži super tímov v rámci podujatia Svetového pohára vo fínskom Lahti.

V troch kolách na veľkom mostíku získali 858,6 bodu a zvíťazili s náskokom 21,8 b pred Slovincami Anžem Lanišekom a Domenom Prevcom. Tretí skončili domáci Niko Kytosaho a Antti Aalto.

Japonci boli zo súťaže diskvalifikovaní po tom, ako Rena Nikaida usvedčili, že použil príliš dlhé lyže na jeho váhu. V piatok z rovnakého dôvodu diskvalifikovali Prevca.

Skoky na lyžiach

    Rakúski skokani oslavujú triumf v Lahti.
    Rakúski skokani oslavujú triumf v Lahti.
    Rakúska dvojica triumfovala v súťaži tímov. Prevc sa opäť musí zmieriť s druhou priečkou
    dnes 17:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Skoky na lyžiach»Rakúska dvojica triumfovala v súťaži tímov. Prevc sa opäť musí zmieriť s druhou priečkou