Kanadská skokanka triumfovala so značným náskokom. Víťazka kvalifikácia bola iba štvrtá

Abigail Strateová.
Abigail Strateová. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. jan 2026 o 18:09
Kira Mária Kapustíková nepostúpila z kvalifikácie.

Kanadská skokanka na lyžiach Abigail Strateová vyhrala druhé podujatie Two Nights Tour v Oberstdorfe, ktoré je súčasťou Svetového pohára.

V nemeckom stredisku triumfovala o 10,5 bodu pred Číňankou Ping Žengovou. Tretia skončila so stratou 10,9 bodu Nemka Selina Freitagová.

Slovinka Nika Prevcová, ktorá ovládla stredajšie úvodné podujatie Two Nights Tour v Garmisch-Partenkirchene aj štvrtkovú kvalifikáciu, obsadila 4. priečku a výrazne vylepšila 17. pozíciu z prvého kola.

Obhájila tak celkové prvenstvo na Tour, vyhrala všetky tri doterajšie ročníky.

﻿Slovenská reprezentantka Kira Mária Kapustíková nepostúpila z kvalifikácie do hlavnej súťaže.

Skoky na lyžiach

    dnes 18:09
