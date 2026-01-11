Fantastická Kapustíková dokázala opäť bodovať. V druhom kole si mierne pohoršila

Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková druhýkrát v kariére bodovala vo Svetovom pohári.
Iba 16-ročná reprezentantka obsadila na nedeľňajšom podujatí na strednom mostíku v slovinskom Ljubne 24. miesto s celkovou známkou 222,2 a získala sedem bodov. V sobotu skončila v rovnakom stredisku sedemnásta a dosiahla životný úspech.
V 1. kole pristála Kapustíková na značke 84 m, od rozhodcov dostala 114 bodov a zaradila sa na 18. priečku. V druhom kole predviedla skok s dĺžkou 80 m a pohoršila si o šesť pozícii.
Z víťazstva sa rovnako ako v sobotu tešila Slovinka Nika Prevcová, ktorá triumfovala o bod pred Rakúšankou Lisou Ederovou a upevnila si vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu. Tretia bola s mankom 18,2 bodu Nemka Katharina Schmidová.