1.Henrik Kristoffersen (NOR) 1:10,732.Marco Odermatt (SUI) +0,153.Joan Verdu (AND) +0,524.Alexander Steen Olsen (NOR) +0,815.Thibaut Favrot (FRA) +0,836.Loïc Meillard (SUI) +0,847.Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,888.Raphael Haaser (AUT) +1,039.Manuel Feller (AUT) +1,0410.Žan Kranjec (SLO) +1,0611.Stefan Brennsteiner (AUT) +1,3212.Thomas Tumler (SUI) +1,3313.Timon Haugan (NOR) +1,3414.Filip Zubčić (CRO) +1,4215.Sam Maes (BEL) +1,4516.Patrick Feurstein (AUT) +1,4717.Luca De Aliprandini (ITA) +1,4917.Marco Schwarz (AUT) +1,4919.Luca Aerni (SUI) +2,0920.River Radamus (USA) +2,1021.Anton Grammel (GER) +2,1422.Filippo Della Vite (ITA) +2,1823.Lenz Hächler (SUI) +2,4723.Fabian Gratz (GER) +2,4725.Tormis Laine (EST) +2,7026.Bridger Gile (USA) +2,7727.Patrick Kenney (USA) +2,9328.Stefan Luitz (GER) +3,1829.Lukas Feurstein (AUT) +3,2130.Loévan Parand (FRA) +3,23

Po prvním kole je na tom nejlépe norský slalomář Henrik Kristoffersen , který nadělil druhému Odermattovi 15 setin. Odstup na bronzovou pozici už je přeci jen větší a po prvním kole třetí Andořan Joan Verdu ztrácí už 52 setin. Do ztráty jedné sekundy od nejrychlejšího závodníka se pak vměstnali ještě Alexander Steen Olsen, Thibaut Favrot, Loïc Meillard a Lucas Pinheiro Braathen. Druhé kolo bohužel bude bez české účasti, čtyřiadvacetiletý Jan Koula totiž první část dnešního obřího slalomu nedokončil.

