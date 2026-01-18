Skvelá správa pre Taliansko. Brignoneová sa môže vrátiť ešte pred domácimi ZOH

Talianska lyžiarka Federica Brignoneová je prihlásená na utorkový obrovský slalom Svetového pohára v talianskom stredisku Plan de Corones. V nedeľu to oznámila domáca federácia zimných športov.
Pre úradujúcu celkovú víťazku Svetového pohára by išlo o prvý štart od apríla, keď si na talianskom národnom šampionáte zlomila obe nohy.
Tridsaťpäťročná Brignoneová sa má zúčastniť rannej obhliadky trate a až následne sa rozhodne, či napokon nastúpi na preteky, uviedla federácia vo vyhlásení.
Jej rozhodnutie bude ostro sledované, keďže do Zimných olympijských hier Milano Cortina zostávajú už menej než tri týždne.
Šéf Talianskeho olympijského výboru už v decembri uviedol, že Brignoneová sa na zimných hrách zúčastní.