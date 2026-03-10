Brazília sa dočkala historického momentu. Získala prvú medailu na paralympijských hrách

Cristian Westemaier Ribera (v strede) a Aline dos Santos Rocha nesú vlajku Brazílie počas otváracieho ceremoniálu.
TASR|10. mar 2026 o 20:54
O striebro v šprinte v parabežeckom lyžovaní sediacich sa postaral Westemaier Ribera.

Brazília získala svoju prvú medailu na zimných paralympijských hrách v histórii. Stalo sa tak ani nie mesiac po tom, čo juhoamerická krajina vybojovala prvý cenný kov na zimnej olympiáde.

V utorok sa o striebro v šprinte v parabežeckom lyžovaní sediacich postaral Westemaier Ribera.

„Vždy to bol môj sen. Keď som začal súťažiť v tomto športe, povedal som si, že sa dostanem na paralympiádu. Po tom bol môj cieľ získať medailu. Teraz sa to podarilo a som veľmi šťastný,“ povedal dvadsaťtriročný Brazílčan.

Jeho slávnejší krajan Lucas Pinheiro Braathen získal v Taliansku zlato v obrovskom slalome. V oboch prípadoch išlo o prvé medaily pre Južnú Ameriku zo zimných hier, informovala agentúra AP.

