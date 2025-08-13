Skvelý úspech Baránkovej na Svetových hrách. Pre Slovensko vybojovala prvú zlatú medailu

ČCHENG-TU. Slovenská lukostrelkyňa Denisa Baránková získala zlatú medailu na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu.
Vo finále olympijského luku v terénnej lukostreľbe vyhrala nad Chiarou Rebagliatiovou z Talianska 59:57.
Pre slovenskú výpravu je to prvé zlato a tretí cenný kov z Čcheng-tu - striebro získala Tereza Šmelíková v orientačnom behu na strednej trati a bronz si vybojovala reprezentantka v thajskom boxe Monika Tadlánek Chochlíková v kategórii do 54 kg.
„Zisk zlatej medaily na Svetových hrách radím v kariére najvyššie. Je to stále olympijský luk, aj keď neolympijská disciplína. Terénna lukostreľba je moja srdcovka. Teším sa, že som mohla predviesť to najlepšie zo seba,“ povedala po medailovom ceremoniáli Baránková pre olympic.sk.
„Pred cestou na Svetové hry som videla na internete, ako vyzerajú medaily. Odkedy som ich zbadala na obrázku, jednu som veľmi chcela získať.
Podarilo sa. Ešte si však neuvedomujem, čo sa mi podarilo. Pociťujem však veľkú úľavu. Spadol mi kameň zo srdca. Mať zlatú medailu na krku je veľmi príjemný pocit.“
Dvadsaťtriročná členka Lukostreleckého klubu Bratislava si cenný kov zabezpečila už po úspešnom semifinále, v ktorom zdolala ďalšiu taliansku reprezentantku Robertu Di Francescovú 59:56.
Olympionička z Tokia 2020 a Paríža 2024 sa do semifinále prebojovala z kvalifikácie priamo, keďže v nej obsadila druhé miesto (tesne len o sekundárne hodnotenie) výkonom 370 bodov.
Semifinále bolo z pohľadu slovenskej reprezentantky dramatickejšie ako finále. V súboji proti Di Francescovej prehrávala po troch endoch o dva body 42:44. Dovtedy netrafila ani jednu šestku.
V záverečných troch výstreloch dosiahla 17 z 18 možných bodov, kým Talianka len 12 a skóre sa otočilo v prospech Bratislavčanky na konečných 59:56.
„Potrebovala som sa pred tou záverečnou sériou nadýchnuť a vydýchnuť. Vedela som, že viem strieľať lepšie ako na predchádzajúce terče. Napokon to vyšlo. Semifinále bolo psychicky náročnejšie. Zlaté finále bolo pokojnejšie, menej sa mi už triasli ruky.
Snažila som sa zostať v momente a nepredbiehať veľmi dopredu. Vo víťazstvo som uverila až vtedy, keď ukázal rozhodca, že patrí mne. V lukostreľbe sa počíta každý jeden šíp. Musíte preto čakať na rozhodcu, na ktorú stranu ukáže.
Do prípravy sme investovali s mojím trénerom Vladimírom Hurbanom veľmi veľa času. V kvalifikácii som dosiahla najlepší výsledok v kariére v terénnej lukostreľbe.
Vo vyraďovacej časti stálo šťastie na mojej strane, ale bola som aj dobre pripravená. Snažila som sa zostávať pokojná a to mi pomohlo,“ uviedla Baránková.
V stredu sa ešte na Svetových hrách v neolympijských športoch predstavia v semifinále svojich disciplín aj slovenské kickboxerky Michaela Góralczyková a Lucia Cmarová.