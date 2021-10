Poľská legenda sa lúčila. Spoluhráči ho pred zápasom vykoľajili

Skúsený 36-ročný gólman anglického West Hamu United sa totiž v reprezentačnom zápase proti San Marínu rozlúčil s reprezentačnou kariérou. Bol to pre neho 57. duel v najcennejšom drese a proti futbalovému trpaslíkovi chytal symbolicky do 57. minúty.

Už na samotný zápas nastupoval Fabiaňski poriadne dojatý. "To, čo sa stalo pred duelom v šatni, ma úplne vykoľajilo z profesionálnej prípravy na zápas," hovoril po zápase.

Poliaci sobotňajší zápas v kvalifikácii o postup na budúcoročné MS zvládli a triumfovali 5:0, no v tabuľke I-skupiny sú až tretí za Angličanmi a výberom Albánska. Informuje o tom web sport.pl.

V šatni totiž pre neho spoluhráči pripravili videodokument, v ktorom spomínali na spoločné chvíle v reprezentácii - krásne aj tie menej príjemné. Keď sa krátky film skončil, skúsený gólman odvrátil zrak od obrazovky.

"A cez rameno som zazrel, že v šatni stojí moja žena, syn aj rodičia. Bol som v šoku, keď som ich zbadal. Bolo to niečo tak krásne, že na to nezabudnem do konca života," pokračoval.



V spomenutom zápase Fabiaňski príliš veľa práce nemal. S pribúdajúcim časom čoraz častejšie pozeral na časomer, až prišla 57. minúta. V prerušenej hre prišiel jeho avizovaný odchod.

V stoji mu tlieskali a ospevovali jeho meno fanúšikovia, spoluhráči mu vytvorili slávobránu. Gólman ihrisko opúšťal veľmi pomaly, ako keby si chcel čo najviac predĺžiť chvíle v národnom tíme.

A z tváre si utieral slzy dojatia. Hviezdou sobotňajšieho súboja tak bol domáci brankár, ktorý nemusel previesť úžasné zákroky ani neskóroval.