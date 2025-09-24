Moravčík: Na Slovan prídu vážne mužstvá. Zeman: Dve víťazstvá v Konferenčnej lige získa

BRATISLAVA. Futbalisti bratislavského Slovana odštartujú pohárovú Európu už o týždeň (2. októbra) na domácej pôde proti francúzskemu Štrasburgu v prvom kole Konferenčnej ligy.
V podcaste Futbalnet sme rozoberali pôsobenie Slovana v európskych predkolách, aktivitu na prestupovom trhu či blížiace sa zápasy v Konferenčnej lige s dvoma uznávanými slovenskými futbalovými persónami a niekdajšími reprezentantmi ĽUBOMÍROM MORAVČÍKOM a MARIÁNOM ZEMANOM.
Čo vravíte na to, že v tejto sezóne Slovana vypadol v 3. predkole Ligy majstrov s Kajratom Almaty?
M.Z.: Slovan nás strašne namaškrtil. Výhra 4:0 doma nad Mostarom, kde sa to mohlo skončiť aj 5:0 alebo 6:0. Vyzeralo to fakt dobre. Potom ale prišiel ťažší súper, Kajrat Almaty, s ktorým sa stratila radosť z futbalu. Bolo treba tvrdo pracovať, nevzdávať sa, mať trošku šťastia, no to sa nepodarilo.
Ľ.M.: Slovan nezačal dobre v Kazachstane. Neskôr sa sily vyrovnali a keď sme si už mysleli, že tam uhrá remízu 0:0 a do odvety pôjde s určitou výhodou, že mu stačí akokoľvek vyhrať a zvládne to, záver prvého zápasu dal krídla Kajratu.
Dal gól v posledných minútach stretnutia. V Bratislave jeho hráči ukázali, že sú dobre fyzicky pripravení, nepríjemní, navyše to ich filmovanie ku koncu ich dostalo cez predĺženie až do penált, kde Slovan začal lepšie ale nakoniec žiaľ zlyhal.
Hovorí sa, že penalty sú len lotéria. Ale penalta sa nedá chytiť, iba zle kopnúť a bohužiaľ ich Slovan kopal zle. A tam uletelo tých štrnásť miliónov eur (smiech).
VIDEO: Druhá epizóda podcastu Futbalnet s Ľubomírom Moravčíkom a Mariánom Zemanom
V prvom zápase v Almaty videli červené karty stredopoliar Rahim Ibrahim a tréner Vladimír Weiss starší. Akou veľkou stratou boli tieto dve mená v odvete?
M.Z.: Z pohľadu Ibrahima to bola veľká škoda. Bol to hráč, ktorý bol vo forme. Začne sa sezóna, máte v kádri množstvo hráčov zo zahraničia, pričom neviete, ako si to celé sadne. No vtedy vám veľmi pomôže, keď je aspoň jeden z nich v skvelej forme, a to bol práve Ibrahim.
Po odchode Kucku a Kankavu Slovan potreboval niekoho takého dominantného ako je in. No hlúpym faulom sa nechal vylúčiť. Jednoznačne veľmi chýbal.
Čo sa týka trénera, prekvapilo ma jeho vyhlásenie, keď povedal, že možno by pri penaltovom rozstrele spravil niečo inak. Som prekvapený z toho, či je vôbec pravdivé alebo mu to len nejako ušlo.
Pretože mňa napríklad prekvapil Mustafič. V priamom prenose som povedal, ktorí hráči by mohli ísť kopať, pričom som prvých troch trafil, ale zrazu išiel kopať Mustafič a vravím si, že fúha, toho som nepredpokladal.
Slovan následne nepostúpil do Európskej ligy v play off cez švajčiarsky Young Boys Bern. Ako ste videli tento dvojzápas?
M.Z.: Prejavilo sa aj možno sklamanie, že nepostúpili do play off o Ligu majstrov cez súpera, ktorého ste mohli zdolať. V prvom polčase prvého zápasu som si hovoril, že wau, ten Bern má skvelé mužstvo.
No zrazu Slovan začal hrať a vyrovnal sily. Keď prišiel do hry Róbert Mak, tak priniesol oživenie. Chodil si pre lopty, súper nevedel, ako ho má brániť. Keď sa však Slovan dostal pred rokom do Ligy majstrov, tak to bolo tiež vyrovnané.
V zápase Midtjyllandom mu padali aj strely z diaľky, no tento rok bola efektivita a úspešnosť zakončení proti YB Bern úplne odlišná.
Ľ.M.: Veľká škoda, že sa v prvom zápase Slovanu nepodarilo vyrovnať. V odvete by tak mohol hrať trpezlivejšie. Dostať sa však do Ligy majstrov pri takomto rozpočte je zázrak.
Predstavte si zásuvky, niekoľko nad sebou, pričom Slovan je v porovnaní s Európou niekde na spodku. Nemôžete ísť len tak o zásuvku vyššie, keďže v nej sú iní hráči, iné platy, iné sumy. Objektívne to berme tak, že všetko, čo Slovan spraví nad rámec Konferenčnej ligy, je veľký úspech.
Čo očakávate od pôsobenia Slovana v Konferenčnej lige?
M.Z.: Na jednej strane Slovan privíta Štrasburg a Vallecano doma, čo je pre fanúšikov skvelé. No na druhej strane prídu najťažší súperi sem, čo znamená, že možno proti nim body nezískate.
V rámci atraktivity je to pre nás skvelé. Neviem, či sa však Slovan zmestí v skupinovej fáze do najlepšej osmičky, no určite nezostane bez bodov a nejaké dve víťazstvá tam získa.
Ľ.M.: Verím, že Slovan bude hrať Európu aj na jar. Dostať sa však do 24-ky v ligovej fáze bude úspech. Najbližšie sem príde Štrasburg. Klub, ktorý kúpila americká spoločnosť, investuje veľké peniaze do športu. Ľudia vravia, že sem príde nejaký Štrasburg.
Do Bratislavy však príde klub, v ktorom zarábajú hráči v priemere jeden a pol milióna eur ročne. Potom som sledoval zápas medzi Rayo Vallecano a Barcelonou. Čumel som ako puk. Pre Barcelonu bolo vyrovnaným súperom.
S trochou šťastia by vyhrali ten zápas. Sú to mužstvá, ktoré si môžu dovoliť oveľa lepších hráčov. Niekto bude spochybňovať, že Slovan hrá len Konferenčnú ligu, ale sú to vážne mužstvá.
Čo vravíte na letnú obmenu kádra Slovana? Posilnil sa?
M.Z.: Ak by išiel Slovan do nákupov, ako bol možno obranca Martin Erlič, išiel do rizika. Ak by v klube zariskovali a spravili by tri či štyri také nákupy, no bola by z toho len Konferenčná liga, tak by boli v obrovskom mínuse. Ak teda Slovan minul toľko, koľko vravíte (3,5 až 5 miliónov, pozn red.), tak je to pre Slovan novinka. Predtým to bolo okolo milióna.
Ľ.M.: Keď budete každý rok predávať hráča za desať miliónov, tak za päť jedného kúpite. Aj keď kúpite troch hráčov po tri milióny, tak nemusíte postúpiť do Ligy majstrov. Myslím si, to, čo Slovan teraz minul, bolo dosť, vzhľadom na to, aký má rozpočet.
Zaujímavou posilou je Kelvin Ofori. Hráč od rivala z Trnavy, ktorého však Slovan nenapísal na súpisku pre Konferenčnú ligu. Vraj zatiaľ nepresvedčil výkonmi ani prístupom.
M.Z.: Keď hral na Slovane v drese Trnavy, tak bol vynikajúci. Rozdielový hráč. Ale problém je to, že v Trnave ste boli zvyknutý na to, že ste občas aj niečo mohli pokaziť, ale v Slovane je na vás vyvíjaný oveľa väčší tlak, oveľa viac beháte, zatiaľ čo v Trnave bol Ofori zvyknutý na to, že dajte loptu mne a ja to budem rozhadzovať. Ale zrazu v tejto pozícii nie ste. Musíte si na to zvyknúť najskôr v hlave.
Ľ.M.: Sme profesionáli. Hráme futbal za peniaze. Keď išiel Ofori do Slovana, tak dostal určite lepšie podmienky, ale má aj väčšiu konkurenciu. Musí si na to zvyknúť. Nemôže sa sťažovať.
Ak sa mu to nepáči, tak mal zostať v Trnave a bol by kráľ. Dnes má ale určite lepšie platové podmienky. Ofori musí výkonmi ukázať, že do Slovana patrí. To, že sa bude urážať, mu nepomôže.