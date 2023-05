Slovinsko tuho vzdorovalo Lotyšsku, všetky body však berú domáci

/zdroj: ČT Sport/

Martiņš Dzierkals, útočník Lotyšska: "Sú to pre nás veľmi dôležité tri body, pretože to je to, čo teraz potrebujeme. Hralo sa hore-dole, myslím si, že sme boli o čosi lepší, ale mali sme veľa gólových šancí a nedokázali sme ich premeniť. Bolo to dôležité víťazstvo v boji o štvrté miesto so Slovenskom. Čakajú nás ešte dva zápasy s Kazachstanom a Švajčiarskom. Myslím si, že dokážeme vyhrať nad každým v tejto skupine, čo sme ukázali v uplynulých troch zápasoch."