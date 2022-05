LIVE HOKEJ: Slovensko - Taliansko, sledujte náš 6. zápas na MS v hokeji online

Adam Húska schoval puk do lapačky. Môžeme striedať.

Adam Húska schoval puk do lapačky. Môžeme striedať.

Bravúrne Pavol Regenda. Svoje kilogramy využíva v náš prospech. Taliani ho nevedeli obrať o puk, ktorý poslal do našej tretiny a získava cenný čas.

Taliani sa veľmi ochotne púšťajú do dohrávania súbojov, ktoré aj hraničia s dovoleným. Petan vyskúšal nervy Regendu, za čo obaja sedia, a teraz bol testovaný aj Slafkovský po prerušení hry.

Slovensko dalo gól! Podarilo sa a ideme znova do vedenia o dva góly. Premiérový zásah na šampionáte získava ALEX TAMÁŠI a ujala sa jeho dorážka z ľavého uhla. Asistencie: Michal Ivan a Róbert Lantoši.

Pavol Regenda sa pustil do Petana, ktorý ho vyprovokoval! Bude sa vzájomne vylučovať!

Michal Krištof triafal druhú žŕdku talianskej bránky. A po ňom mal puk na hokejke Fehérváry. Stále však potrebujeme streliť upokojujúci gól, lebo je to z našej strany nervózne.

Juraj Slafkovský v snahe odčiniť svoje vylúčenie, ktoré nás stálo puk v bránke Húsku. Po prvej kľučke nasledoval bekhend z uhla, ktorý nik neupratal tam, kde by sme potrebovali.

Taliansko dalo gól! ALEX TRIVELLATO vracia Talianov do hry a začína to byť krehké. Asistencia: Simon Kostner.

Samuel Takáč bol vpred pred talianskym obrancom. Vystrkoval hokejku do strieľanej nahrávky Fehérváryho. Bernard neprišiel do kontaktu s pukom.

Nepríjemná strela na Adama Húsku. Náš brankár vytasil vyrážačku a okolo nej to presvišťalo.

Za nezmeneného výsledku 2:0 smerujú protagonisti do kabín. Nevyužili sme dve presilovky, ale stále sme na tom dobre. Plán do záverečnej časti je jasný.

Pavol Regenda obišiel taliansku bránu a skúšal to z uhla.

Ťažká robota talianskeho brankára Andreasa Bernarda, ktorý svojho času chytal v extralige za Budapešť. Fehérváryho strela bola nebezpečná a pri prvotnom zákroku nemal prehľad o puku, no neinkasoval.

Michal Ivan sa chcel podpísať pod rýchly prienik do útočného pásma. Dlhý krížny puk na pravé krídlo poslal kapitánovi Tatarovi. Zakázané uvoľnenie.

Taliani nezvládajú túto situáciu. Simon Kostner si neustrážil svoje postavenie, kedy prekážal v bránkovisku Húsku. Hra je vykázaná do strednej zóny.

Regenda vyrobil slovenskú akciu, Roman pálil z prvej, no Fehérváry nedostal puk do poloprázdnej brány Talianov!

Slovensko dalo gól! Krásne okorenený koniec prvej tretiny. Nádherný presný zásah vsietil ADAM SÝKORA! Parádne zavesil do Bernardovej svätyne. O práci Slafkovského nie je potrebné ani hovoriť. Asistencie: Juraj Slafkovský a Adam Sýkora.

Tatar už mal toho dosť, keďže bol dlho na ľadovej ploche. Ešte ale vytiahol hru do strednej tretiny a prenechal miesto ďalším spoluhráčom.

Samuel Takáč vytlačil protivníka a vyrútil sa do samostatného úniku! Bernard mu to chytá!

Nechávame pracovať Talianov v našej tretine a pomaly preberajú iniciatívu. V piatok sme takto pykali proti Kazachom, a nikoho to netešilo.

Pavol Regenda spracoval prihrávku Romana. Išiel do kľaku a veľmi dobre švihom vypálil na druhú tyčku. Väčšie problémy však Bernard nemal.

Gachulinec vyslal strelecký pokus, pretože sme mali pred bránkou dvoch útočníkov, ktorí mohli tečovať. Tentoraz to nevyšlo.

Krištof sa fantasticky zbavil protivníka za útočnou modrou čiarou a väčšina hráčov bola upriamená na jeho osobu. Ľavá strana bola úplne voľná, do ktorej vkorčuľoval Michal Ivan a preveril talianskeho brankára.

Rosandić strieľal do ohňa. Bernard najskôr neuchytil puk a po úspešnej dorážke poškuľoval Alex Tamáši.

Dobrá alternácia Regendu s Takáčom. Úmysel našich hokejistov bol fajn, avšak pre súpera to bolo okaté a prekazil našu aktivitu.

Tomáš Tatar vydržal na osi klziska a už dostával puk do svojej moci. Vracajúci sa protihráč si ho však zobral na starosť a nedovolil mu zavariť Bernardovi.

Smerom do útoku sa išli osmeliť talianski hráči. Na lepší prechod pred našu bránku ale nemali nárok. A tak to nastreľoval na zadný mantinel Enrico Miglioranzi.

Samuel Takáč pretečoval puk do útočného pásma, za ktorým vyrazil Miloš Roman. Okamžite mu dával spätnú nahrávku, ale Taliani sa jej zmocnili.

Úvodné zostavy: Taliansko: Bernard (Fazio) – Di Perna, Trivellato (A), Pietroniro, Miglioranzi, Gios, Glira, Spornberger – McNally, Mantenuto, Frigo – Petan (A), S. Kostner, Sanna – D. Kostner, Hannoun, Frank (C) – Deluca, Mantinger, Traversa – Insam. Trenér: Gregory Ireland. Slovensko: Húska (Tomek) – Čerešňák (A), Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Jánošík, Gachulinec, Rosandić – Tatar (C), Krištof (A), Slafkovský – Regenda, Roman, Takáč – Lantoši, Tamáši, Liška – Sýkora, Kollár, Lunter. Trenér: Craig Ramsay.