Messi naznačil, že na MS možno hrať nebude. Budem to brať deň po dni, hovorí

TASR|4. dec 2025 o 21:28
Argentínčan sa snaží byť realistický.

Argentínsky futbalista Lionel Messi naznačil, že možno nebude hrať na budúcoročných MS v USA, Kanade a Mexiku. V rozhovore pre ESPN Argentina pripustil, že si zatiaľ nie je istý, aká bude jeho rola v tíme.

Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty doviedol Argentínu na čelo tabuľky juhoamerickej kvalifikácie, ale zatiaľ nepotvrdil, či svojej krajine pomôže obhájiť titul z roku 2022.

„Budem to brať deň po dni. Budem úprimný, budem sa snažiť byť realistický a cítiť sa dobre. Tento rok som sa cítil dobre,“ povedal 38-ročný krídelník.

Spoločne s Portugalčanom Cristianom Ronaldom si môžu pripísať rekordnú šiestu účasť na svetovom šampionáte. O tom, akú úlohu by mohol zohrať na budúcoročných MS, údajne Messi pravidelne diskutuje s trénerom reprezentácie Lionelom Scalonim.

„Vždy mi hovorí, že by ma chcel mať na akejkoľvek pozícii, ktorú mi pridelia. Máme veľmi dôveryhodný vzťah a môžeme sa rozprávať o všetkom,“ dodal podľa AP.

