Libor Nemec: Slafkovský na MS juniorov? Bola by to skvelá správa pre Slovensko

ZVOLEN. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odlieta vo štvrtok ráno do Kanady, kde absolvuje majstrovstvá sveta juniorov v Halifax a Moncton (26. decembra - 5. januára).

Uvedomujem si, že klubové pôsobenie mi až tak nevyšlo, nemal som najlepší začiatok, ale reprezentácia je o niečom inom. Ja som v auguste odohral dobrý šampionát, čo sa týka môjho výkonu a chcem na to nadviazať. V Kanade by som rád predviedol moje najsilnejšie stránky a ukázal v čom som dobrý.“

Je však na šampionát dobre pripravený, ukázal to na novembrovej reprezentačnej akcii a bude určite prínosom pre tím,“ vyjadril sa na adresu Libora Nemce tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ivan Feneš.

Slovákov čaká úvodné vystúpenie na juniorských majstrovstvách sveta 27. decembra proti Fínom. V základnej skupine si následne zmerajú sily s Američanmi, Lotyšmi a Švajčiarmi.

„Máme poskladaný veľmi kvalitný tím. Účasť potvrdili aj známe mená, ktoré sú v zámorí. Zíde sa fakt silná partia chlapcov a môžeme spraviť niečo veľké.

Ak by ešte prišiel k nám aj Juraj Slafkovský, bola by to skvelá správa pre nás všetkých ako aj pre celý slovenský hokej. Bola by to enormná posila pre celý tím,“ rozhovoril sa Libor Nemec.