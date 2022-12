Šéf Nitry: Je to choré, cesta do záhuby. Takto reprezentantov nevychováme

Nikoho neteší byť posledným. Niekto tam však byť musí. Ale my s tým už vonkoncom nemôžeme byť spokojní. Naše ciele sú úplne iné. Žiaľ, taká je realita. Aj to sa v športe stáva. Robíme všetko pre to, aby sme sa z toho vyhrabali. Musíme ísť krok za krokom. Veľa vecí sa zišlo dokopy, na základe čoho je výsledkom naše zlé umiestnenie.

Ak sa pozrieme na štatistiku produktivity celej ligy zistíme, že v nej jasne dominujú zahraniční hráči. Vysoko je iba Marcel Haščák, ktorý má bohaté skúsenosti. Mužstvo sme teda boli nútení posilniť o hráčov zo zámoria.

Doplatili sme na to, že sme na začiatku stavili na Slovákov a neboli sme produktívni. Nie je to príliš lichotivé konštatovanie. Robili sme to pre slovenský hokej. Cieľ bol rozšíriť portfólio hráčov pre slovenskú reprezentáciu. Žiaľ, nevyšlo to.

Už pred sezónou ste sa kriticky vyjadrili k rozhodnutiu SZĽH ohľadom priameho zostupu. Ten teraz hrozí vám ako aktuálne poslednému tímu ligy. Ako to vnímate?