Je lepší ako ktorýkoľvek Slovák. Stane sa z hviezdy MS prvý Brit v NHL?

Chce zabojovať o kontrakt v NHL

Kirk dohral predošlú sezónu v anglickom tíme Sheffield Steelers. V štrnástich zápasoch nastrieľal desať gólov a pridal rovnaký počet asistencii.

V blízkej budúcnosti má však oveľa smelšie ambície.

"Chcem sa vrátiť do Severnej Ameriky. To je stále môj hlavný cieľ. Sústredím sa na to, aby som sa v dobrom svetle ukázal na MS a v budúcej sezóne získal vstupný kontrakt v NHL. Ak sa to nepodarí, budem sa pozerať po AHL alebo iných možnostiach," povedal Kirk pred začiatkom turnaja pre The Yorkshire Post.