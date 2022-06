Koniec Tarkoviča? Borbély: Tréner je špinavá prachovka na vytieranie kútov

Štefan Tarkovič je inteligentný a futbalovo vzdelaný človek, ktorého si vysoko vážim. K jeho odvolaniu môžem povedať len to, že je veľmi ľahké odvolávať trénera. Ale zodpovednosť by mali niesť aj tí, ktorí ho navrhli a zvolili, lebo tréner je na Slovensku špinavá prachovka, s ktorou funkcionári vytierajú kúty. Kým sa to nezmení a neprídu do hnutia odborne zdatní ľudia, bude to takto vyzerať.

Nástupcom Tarkoviča by mohol byť Vladimír Weiss starší. Táto možnosť bola v hre už v zime, no Weiss vtedy zostal v Slovane Bratislava, ktorý doviedol k zisku majstrovského titulu. V závere júna mu v klube vyprší zmluva a novú zatiaľ nepodpísal.