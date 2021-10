V minulosti tvrdil, že Zem je plochá. Kvôli Irvingovi založili vakcinačnú kampaň

Zámorské médiá tvrdia, že aj keby Irving zostal doma prilepený k svojmu gauču, aj tak bude poberať 16 miliónov dolárov za túto sezónu.

Podľa majiteľa Nets Joea Tsaia je to suma, ktorá by mu prináležala za zápasy na ihriskách súperov, ktoré by mohol absolvovať aj ako nezaočkovaný hráč. A to bez ohľadu na to, či by ich aj skutočne odohral.