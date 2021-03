Zavolať tých, ktorí sa už rozlúčili? Je to nostalgické riešenie, nie perspektíva

Remízy s Cyprom a Maltou, víťazstvo proti Rusku. Výsledky a výkony slovenskej reprezentácie zanechali vo fanúšikoch rozpačitý dojem. V ankete Sportnetu sme oslovili troch odborníkov, aby sa podelili o svoj názor na vystúpenie slovenského národného tímu. 1. Čo prezradili tri kvalifikačné zápasy MS 2022 o stave slovenskej futbalovej reprezentácie 70 dní pred štartom európskeho šampionátu? 2. Myslíte si, že v zápase proti Rusom sa rozhodovalo aj o budúcnosti trénera Tarkoviča na lavičke slovenského tímu?

3. Aké šance dávate slovenskému tímu na postup na MS?

Szilárd Németh, tréner KFC Komárno, bývalý 58-násobný reprezentant 1. Som sklamaný z týchto troch zápasov. Mužstvo prechádza prestavbou, ale od nových hráčov som nevidel, že by sa chopili šance, hoci teraz sa mohli ukázať. Môžem vyzdvihnúť iba Jakuba Hromadu a Martina Koscelníka. Po zápase s Cyprom povedal tréner Tarkovič, že si vybral takých hráčov, ktorí vedia vbiehať za obrancov a pýtajú si loptu. Toto sme však v tom zápase vôbec nevideli. Je to otázka na hráčov, či dodržali taktické pokyny. Na druhej strane, po nevydarenom prvom polčase sa nič nezmenilo, ani takticky, ani v zostave. Sklamal ma aj prístup hráčov s Maltou. Doma nemôžeme hrať takto pasívne. Mali sme dobrú desaťminútovku, keď sme vyrovnali, ale aj to iba zo štandardných situácií. Je dosť smutné, že proti takýmto tímom sme sa nevedeli presadzovať z hry. Štýl Rusov nám sedel viac, mohli sme hrať na protiútoky, navyše nás Rusi trochu podcenili. Zhrnul by som to tak, že nie sme na tej úrovni, aby sme si vedeli vypracovať šance proti dobre organizovanej obrane. Nemáme na to vhodné typy ofenzívnych hráčov. Prítomnosť Mareka Hamšíka by psychicky určite pomohla, ale posledných päť-šesť mesiacov nehral, ťažko povedať, akú by mal formu. Vo Švédsku sa zranil po niekoľkých tréningoch, to by sa mohlo stať aj v zápase s vyšším tempom.

2. Toto je otázka na zväz a nie na mňa. Ale v súčasnej situácii by to mal ťažký akýkoľkvek tréner. Odohráva sa generačná výmena a do hry zasiahlo veľmi veľa hráčov: po zápase s Cyprom bolo v základnej zostave sedem zmien, po zápase s Maltou šesť. Dôležité je nájsť kvalitných 11-14 hráčov, ktorí môžu byť spolu úspešní. Treba brať do úvahy aj to, kto má zápasovú prax. Videli sme Ivana Schranza, ktorý pravidelne nastupuje za Jablonec, Martin Koscelník zase hráva za Liberec. Česká liga je veľmi silná a bolo vidieť na týchto hráčoch, že podali dobrý výkon. 3. Stratili sme štyri body so slabšími mužstvami, tie bude treba získať buď v Chorvátsku alebo v Rusku a nezabúdajme ani na to, že aj Slovinci sú silní. Napriek tomu, že máme päť bodov, nie sme na tom dobre, lebo sme nezískali viac bodov so slabými súpermi.



Vladimír Janočko, bývalý 41-násobný reprezentant 1. Prvé dva zápasy boli slabšie, ale proti Rusku sa mužstvo zomklo a vyzeralo to oveľa lepšie. Tento duel ukázal, že určitú kvalitu máme a takýto štýl nám vyhovuje viac ako hrať proti prehustenej obrane. Máme zopár hráčov v špičkových kluboch, ale nemôžeme sa porovnávať so Španielskom, či Anglickom. Nachádzame sa v druhom či treťom koši, takže môžeme len prekvapiť. Oporou tímu v úvodných troch zápasoch bol Milan Škriniar. Niektorí podali slabšie výkony, ale aj to prináša šport, hráči nie sú roboti. Proti Rusom sa v dobrom svetle ukázali nováčikovia Koscelník, Hromada, veľa zápasov nemá na konte ani Šatka, či vpredu Schranz. Pokiaľ budú hrávať v kluboch, mohli by byť konkurencieschopní aj v reprezentácii. V posledných rokoch bol rozumom mužstva Marek Hamšík, ale nebude tu navždy. Jeho absenciu bolo cítiť, najmä proti papierovo slabším súperom, kde sme potrebovali tvoriť. Verím, že sa dá zdravotne do poriadku a na majstrovstvách Európy bude hrať.

2. K tomu mi je ťažké sa vyjadriť. Mužstvo sčasti pozná z predošlých rokov ako asistent trénera Kozáka, takže dva nevydarené zápasy by ho možno nestáli stoličku. Pri menšom šťastí sme mohli proti Rusku aj prehrať. Bol to vyrovnaný zápas, v ktorom sme dali dva góly a súper len jeden. Výhrou sme sa udržali v hre o postup na majstrovstvá sveta a až ďalšie zápasy ukážu, v akých výsledkoch a výkonoch budeme pokračovať. 3. Sme jediné mužstvo, ktoré neprehralo, to je veľké plus. Na druhej strane sme stratili body s outsidermi, ale videli sme, že Slovinci na Cypre prehrali. Máme päť bodov a všetko je otvorené. Rozhodnú zápasy s Chorvátskom, Slovinskom i odvety s mužstvami, proti ktorým sme hrali teraz.

Róbert Mak sa teší z víťazného gólu proti Rusom. (Zdroj: TASR, Autor: Martin Baumann)

Karol Pecze, bývalý tréner 1. Tento trojzápas nám nastavil zrkadlo. Videli sme tri rozdielne zostavy. Prvé dva zápasy neboli veľmi vydarené a to som sa vyjadril jemne. Skôr by sa dalo použiť slovo hanba. V treťom zápase sa kolektívu pri maximálnej sústredenosti podarilo podať aspoň bojovný a usilovný výkon. O nás je všeobecne známe, že pokiaľ sa súpera nebojíme, tak ani nevieme podať kvalitný výkon. Naši hráči s výnimkou Milana Škriniara a Juraja Kucku nie sú nositeľmi takej kvality, že by mali rozhodujúcu pozíciu v kluboch. Väčšinou sú to doplňujúci, pracovití, usilovní hráči. No proti súperom, kde sa bolo treba presadiť ofenzívnejším spôsobom, sme na to nemali. Nie som pri mužstve, nevidím do vzťahov. No podľa toho, čo som videl, spôsob hry, akým sme chceli dostať súpera pod svoju kontrolu, alebo ho oklamať, absentoval najmä v prvých dvoch zápasoch. Náš realizačný tím je mladý, menej skúsený a potrebuje sa ostrieľať. Boli tam možné riešenia, či už základnej zostavy alebo striedaní. Keďže vo všetkých troch zápasoch nastúpil tím v inej zostave, o nejakej špeciálnej zohratosti nemôžem hovoriť. Čo sa týka omladzovania, v našom futbale tlačíme pred sebou vláčik, ktorý sa mi nezdá ako rýchlik. Skôr vyzerá, že je to osobák. Tým, že naši futbalisti nehrajú v jednotlivých kluboch, je ťažké očakávať, že kvalita hry prudko narastie. Preto sme mali zvoliť akési prechodné obdobie, kde by sme pripravovali mladých hráčov, aby sa mohli presadiť. Toto nostalgické riešenie, že musíme stiahnuť naspäť tých, ktorí sa už raz rozlúčili, nie je perspektíva.