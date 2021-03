Rusi sa báli, že bude jedenástka. Okolo Maka sa len prechádzali

To, že hráči slabých súperov podceňujú, ale proti silnejším súperom vedia aj behať a bojovať. Prvé dva zápasy boli veľmi slabé, proti Rusom už to bolo trošku lepšie. Chýba nám však stredová formácia.

Veď keď Malta dala svoj prvý gól, tak v našej šestnástke bolo deväť slovenských hráčov! Keby sa to stalo proti Španielsku, to je niečo iné, ale proti Malte? A týmto nechcem podceňovať tím Malty. Jednoducho musíme hrať so sebavedomím.

Rusko nemá momentálne generáciu, pred ktorou by sme mali mať rešpekt. V utorok sme však hrali s rešpektom, boli sme takticky 20-30 metrov od bránky, a to je zbytočné proti takémuto súperovi. Hráme príliš opatrný futbal. Hrali sme tak aj v prvých dvoch zápasoch.

Musíme povedať, že Rusi včera sklamali, bolo to priemerné mužstvo. Určite to nie je favorit v našej skupine. Hrali asi s takým prístupom, ako my proti Cypre a Malte. Stopercentne nás podcenili a takisto nemajú hráčov, ktorí vedia tvoriť. Rusko pre mňa nie je silné mužstvo. To je Nemecko, Belgicko, Portugalsko, Anglicko, ale aj Česko. Rusi sa s nimi nemôžu porovnávať.

Bolo by to úplne iné. Jakub Hromada ukázal proti Rusom, že má prihrávku, ale ostatní sú len bojovníci. Chýba aj sebavedomie v hre jeden na jedného. Proti Rusom veľa nevytiahli. Podarilo sa to akurát Róbertovi Makovi, lebo Rusi sa báli, že bude jedenástka a tak okolo neho sa len prechádzali.

Bolo by to iné, keby mohol hrať Marek Hamšík?

Sledujem ho aj v Slavii, viem, že je to vynikajúci futbalista. Bojovníkov je strašne veľa, ale hráčov, ktorí majú prihrávku, je veľmi málo. Preto si voľakedy vážili hráčov z Československa, my sme mali prihrávku, my sme mali myšlienku, ale toto sa zo slovenského futbalu vytratilo.

Keď sa podarí uchmatnúť bod v Slovinsku či v Rusku, to je len plus. My máme teraz mínus štyri body. Normálne by sme mali mať deväť bodov a tie štyri body musíme niekde naháňať.

Keď prehráte tri zápasy po sebe – lebo ja beriem tie remízy ako prehry – samozrejme, že sa trénerova stolička zatrasie a musí prísť druhý tréner. V reprezentácii ste pod veľkým tlakom. Teraz to Tarkovič ustál. Opticky to pekne vyzerá, že máme päť bodov, a strácame len bod na Rusko a Chorvátsko. Lenže problém je to, s kým sme postrácali body. To by mali byť povinné víťazstvá.

O necelé tri mesiace čaká Slovákov európsky šampionát. Aké sú vaše očakávania?

Na Eure máme ťažkých súperov. Španielsko netreba predstavovať, Švédsko sa úžasne zlepšilo. U Poliakov je otázka, či budú mať Lewandowského. Bez neho sú asi na tej úrovni, ako Rusi, Lewandowski je 50 percent mužstva.

Je to gólová mašina a vie rozhodovať ťažké zápasy. Na druhej strane, na Eure nemáme čo stratiť, ale nemôžeme tam ísť s takým bojazlivým futbalom, ako sme predviedli aj proti Rusom v prvom polčase. Ale aj tí Rusi na mňa pôsobili, že sú unavení.

Namiesto zvyčajných dvoch zápasov teraz absolvovali mužstvá tri stretnutia za šesť dní. Nemohlo mať aj to vplyv na výkon?

Profesionál, keď hrá každý tretí deň zápas, to je radosť! My sme takto hrali celú ligu. Ja som sa na to tešil, lebo to máte iba zápasy a regeneračné tréningy. Keď máte dobre natrénované, to je fantázia. Ale pre našich hráčov to je únavné, pritom sa prechádzali po ihrisku proti Cypru aj proti Malte, až proti Rusku ukázali, že vedia aj behať.

Druhá vec je to, že väčšina hráčov nehráva a nestíha zápasové tempo. Najväčší problém je, že nevedia si rozložiť sily a preto sú opatrní. Ale nemajú byť z čoho unavení. Keď mi to niekto povie, tak ma to vždy veľmi vytočí.