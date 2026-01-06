Brazília smúti za šampiónom v kulturistike. Zomrel vo veku 28 rokov

Vo veku 28 rokov zomrel brazílsky kulturista Kevin Notario Nunes. Dôvodom smrti bola vzácna a mimoriadne agresívna bakteriálna infekcia.
Podľa rodiny ju mohlo spustiť užívanie rizikových a nelegálnych prípravkov na podporu rastu svalov. Informoval o tom portál idnes.cz, ale aj viaceré brazílske médiá.
Bývalého národného šampióna cez Vianoce previezli do nemocnice s prudkými bolesťami stehna. Lekári v meste Ponta Pora mu diagnostikovali nekrotizujúcu fascitiídu. Je to vzácny druh život ohrozujúcej bakteriálnej infekcie, ktorá rýchlo ničí kožu, tukové tkanivo a obaly svalov.
Často začínajú pri drobnej rane a vedú k nekróze tkaniva. Diagnóza si vyžaduje okamžitú chirurgickú liečbu a antibiotiká na zabránenie amputácie či smrti. Nunesa okamžite operovali, jeho zdravotný stav sa však aj napriek intenzívnej starostlivosti rýchlo zhoršoval až napokon zomrel.
Otec zosnulého Marcelino Nunes sa domnieva, že smrteľnú infekciu mohlo vyvolať užívanie nelegálnych látok podporujúcich rast svalovej hmoty.
„Honba za ideálnym telom viedla k predčasnej smrti môjho syna Kevina. Prajem si, aby bol jeho prípad varovaním pre všetkých, ktorí uvažujú o nebezpečných metódach na zlepšenie výkonu či vzhľadu.“
Dvadsaťosemročný Nunes patril k výrazným osobnostiam brazílskej kulturistickej scény, počas kariéry získal niekoľko titulov. Zanechal po sebe dve malé dcéry – dvojičky.