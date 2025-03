Ukázal silu charakteru. Verím v jeho bojovnosť aj na MS, vraví tréner Adama Hagaru

Pred rokom získal tiež bronzovú medailu. Vedeli by ste porovnať, ktorá medaila je cennejšia?

To je ťažké porovnávať. V minulej sezóne sme to trochu ani nečakali. O rok predtým bol na juniorských majstrovstvách sveta v Kanade štrnásty. Aj to bolo vynikajúce. Ďalšia úloha bola dostať sa do desiatky.

Vlani do Tchaj-pej cestoval s tým, že keď skončí siedmy či ôsmy, bude to výborné.

Keď po krátkom programe bol tretí, to bola fantázia. To znamenalo, že bolo treba zvládnuť psychicky voľnú jazdu. On to zvládol a podal výborný výkon.

V tejto sezóne som vedel, že to bude ťažká bitka, každý bude porovnávať jeho výkon s predchádzajúcim rokom. Ak by skončil do siedmeho miesta, to by bolo tiež celkom dobré. No a bol nakoniec tretí.

Pre mňa osobne je táto bronzová medaila dôležitejšia. Jednak to bola juniorská rozlúčka, navyše dokázal zopakovať výborný výkon. A to je česť. Česť pre pretekára, česť pre trénera a myslím si, že aj pre krasokorčuliarsky zväz.