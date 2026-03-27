Dôkaz nezlomného ducha. Víťazstvo v Bratislave bolo veľkolepé, píšu kosovské médiá

Kosovo žije a je už jeden krok od veľkej zmeny vo svojej histórii! Kosovské médiá sú plné superlatívov na hru svojho tímu po víťazstve 4:3 nad Slovenskom v semifinále baráže o MS vo futbale 2026
"Sme vo finále a chýba nám už len posledný krok. Víťazstvo v Bratislave bolo veľkolepé a momentálne nám stoja v ceste na šampionát už len Turci," napísal Shkabai.
Ďalší web Mesazhi tvrdí, že "Kosovský národný tím prekonal prvú prekážku na ceste k písaniu histórie. Naši Dardanët podali výborný výkon najmä v druhom polčase, keď tromi gólmi šokovali Slovákov."
Prezident Kosovskej futbalovej federácie Agim Ademi označil víťazstvo nad Slovenskom za jeden z najväčších momentov v histórii kosovského futbalu a zdôraznil charakter a obetavosť tímu.
"Toto nebol obyčajný zápas. Bol to dôkaz nezlomnéhoo ducha tohto národného tímu. Naši futbalisti ukázali, že Kosovo sa nikdy nevzdáva. Sme len krok od naplnenia nášho veľkého sna,“ vyhlásil Ademi podľa webu IndeksOnline.
Šéf futbalistov Kosova nezabudol poďakovať fanúšikom, ktorí vytvorili na bratislavskom Tehelnom poli mimoriadnu atmosféru a prakticky bez prestávky podporovali tím.
"Toto víťazstvo patrí všetkým - hráčom, zamestnancom a každému fanúšikovi, ktorý bol s nami na štadióne alebo kdekoľvek na svete. Ich podpora je naša najväčšia silia,“ dodal Ademi
Kosovské médiá tiež pripomínajú, že tie srbské nemajú veľkú radosť z postupu Kosova do finále baráže o postup na MS 2026. Ako je známe Srbsko dosiaľ neuznalo nezávislosť Kosova a stále ho považuje za svoju južnú provinciu.
"Takzvané Kosovo zvíťazilo na Slovensku 4:3 a priblížilo sa účasti na svetovom šampionáte. Už len to, že takzvané Kosovo mohlo hrať kvalifikáciu a aj túto baráž, je veľký precedens a porušenie predpisov," napísal sportal.blic.rs.
Infosot priniesol aj emotívnu reakciu lídra Demokratickej ligy Kosova Lumira Abdixhika: "Urobili ste nás všetkých hrdými občanmi našej krajiny. Kosovo už nesníva svoj sen, už svoj sen žije! Ďakujeme za národnú hrdosť, ktorú ste nám všetkým pripomenuli."