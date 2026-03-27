Dôkaz nezlomného ducha. Víťazstvo v Bratislave bolo veľkolepé, píšu kosovské médiá

SITA|27. mar 2026 o 10:14
V Kosove panuje po triumfe nad Slovenskom veľká eufória.

Kosovo žije a je už jeden krok od veľkej zmeny vo svojej histórii! Kosovské médiá sú plné superlatívov na hru svojho tímu po víťazstve 4:3 nad Slovenskom v semifinále baráže o MS vo futbale 2026

"Sme vo finále a chýba nám už len posledný krok. Víťazstvo v Bratislave bolo veľkolepé a momentálne nám stoja v ceste na šampionát už len Turci," napísal Shkabai.

Ďalší web Mesazhi tvrdí, že "Kosovský národný tím prekonal prvú prekážku na ceste k písaniu histórie. Naši Dardanët podali výborný výkon najmä v druhom polčase, keď tromi gólmi šokovali Slovákov."

Prezident Kosovskej futbalovej federácie Agim Ademi označil víťazstvo nad Slovenskom za jeden z najväčších momentov v histórii kosovského futbalu a zdôraznil charakter a obetavosť tímu.

Na snímke kosovský fanúšik pred semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Martin Valjent strieľa gól v zápase Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Martin Valjent oslavuje gól v zápase Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Na snímke sprava hráč Slovenska Leo Sauer a Albian Hajdari z Kosova v súboji o loptu počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke druhý sprava hráč Slovenska Martin Valjent sa teší z gólu so spoluhráčmi, vpravo Ondrej Duda a tretí vpravo Dávid Hancko počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke kosovskí fanúšikovia sa tešia z gólu na 1:1 počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke kosovskí futalisti sa tešia z gólu na 1:1, vľavo hráč Slovenska Lukáš Haraslín počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke kosovský futbalista Veldin Hodža (uprostred) sa teší so spoluhráčmi z gólu na 1:1 počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín sa teší z gólu na 2:1 počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke sprava hráči Slovenska Dávid Hancko, Stanislav Lobotka a Elvis Rexhbecaj z Kosova počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke uprostred hráč Slovenska Dávid Hancko počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke hráč Slovenska Dávid Hancko reaguje počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke sprava hráč Slovenska Stanislav Lobotka a Mergim Vojvoda z Kosova počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v baráži o MS vo futbale 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke hráč Slovenska Adam Obert strieľa počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke tréner Kosova Franco Foda počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke tréner Kosova Franco Foda počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín (druhý sprava) sa teší z gólu so spoluhráčmi, sprava Adam Obert, Denis Vavro, Martin Valjent a Matúš Bero počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín (druhý sprava) sa teší z gólu so spoluhráčmi, vpravo Adam Obert a vľavo Denis Vavro počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke hráč Slovenska Martin Valjent sa teší z gólu spoluhráča Lukáša Haraslína počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke zľava tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona a slovenskí hráči Martin Valjent, Denis Vavro, Adam Obert a Tomáš Suslov reagujú po semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026. Na snímke zľava slovenský futbalista Martin Valjent a Elvis Rexhbecaj z Kosova si podávajú ruky po semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026. Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v semifinálovom zápase C-vetvy baráže MS 2026 s Kosovom 3:4 a nezahrá si na tohtoročnom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku.Na snímke smutný slovenský futbalista Dávid Hancko po semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026. Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v semifinálovom zápase C-vetvy baráže MS 2026 s Kosovom 3:4 a nezahrá si na tohtoročnom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku.Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona (uprostred) a slovenskí hráči ďakujú po semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026. Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v semifinálovom zápase C-vetvy baráže MS 2026 s Kosovom 3:4 a nezahrá si na tohtoročnom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku.Na snímke slovenskí futbalisti Matúš Bero (vpravo) a David Strelec počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke slovenský futbalista Lukáš Haraslín strieľa počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke slovenskí futbalisti David Strelec (vpravo) a Dávid Hancko počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.Na snímke slovenskí futbalisti Tomáš Suslov (vpravo) a Denis Vavro počas semifinále európskej baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo v Bratislave vo štvrtok 26. marca 2026.

"Toto nebol obyčajný zápas. Bol to dôkaz nezlomnéhoo ducha tohto národného tímu. Naši futbalisti ukázali, že Kosovo sa nikdy nevzdáva. Sme len krok od naplnenia nášho veľkého sna,“ vyhlásil Ademi podľa webu IndeksOnline.

Šéf futbalistov Kosova nezabudol poďakovať fanúšikom, ktorí vytvorili na bratislavskom Tehelnom poli mimoriadnu atmosféru a prakticky bez prestávky podporovali tím.

"Toto víťazstvo patrí všetkým - hráčom, zamestnancom a každému fanúšikovi, ktorý bol s nami na štadióne alebo kdekoľvek na svete. Ich podpora je naša najväčšia silia,“ dodal Ademi

Kosovské médiá tiež pripomínajú, že tie srbské nemajú veľkú radosť z postupu Kosova do finále baráže o postup na MS 2026. Ako je známe Srbsko dosiaľ neuznalo nezávislosť Kosova a stále ho považuje za svoju južnú provinciu.

"Takzvané Kosovo zvíťazilo na Slovensku 4:3 a priblížilo sa účasti na svetovom šampionáte. Už len to, že takzvané Kosovo mohlo hrať kvalifikáciu a aj túto baráž, je veľký precedens a porušenie predpisov," napísal sportal.blic.rs.

Infosot priniesol aj emotívnu reakciu lídra Demokratickej ligy Kosova Lumira Abdixhika: "Urobili ste nás všetkých hrdými občanmi našej krajiny. Kosovo už nesníva svoj sen, už svoj sen žije! Ďakujeme za národnú hrdosť, ktorú ste nám všetkým pripomenuli."

