Snoubordistka Medlová sa podrobila operácii kolena a vynechá najbližšiu sezónu

Čoskoro dvadsaťdeväťročná rodáčka z Liptovského Mikuláša sa zranila tesne pred zimnými olympijskými hrami v Pekingu. Na olympijskej trati pri jednom z tréningov zle dopadla a do pretekov disciplíny slopestyle už nezasiahla.

„Operovali jej vnútorný meniskus a chrupavku. Nasledujúcich šesť mesiacov by sa mala venovať rekonvalescencii a pracovať v spoločnosti fyzioterapeuta a kondičného trénera,“ prezradil v rozhovore pre Sportnet tréner Matej Matys.

V pretekoch Big Air mala napriek zraneniu na dosah postup do finále, ale záverečný skok nezvládla a obsadila nepostupovú šestnástku priečku.

Slovenskú reprezentantku rozhodnutie nepotešilo. „Koleno je prednejšie ako kariéra. Doktor jej odporučil, aby operáciu neodkladala a absolvovala ju čím skôr. Ak by odjazdila ďalšiu sezónu a stav by sa zhoršil, musela by podstúpiť väčšie zákroky ako teraz,“ doplnil.