Slovan hostí DAC, vyvrcholenie pretekov Okolo Slovenska či F1 v Baku (TV tipy na víkend)

Paul Magnier a Lukáš Kubiš vo finiši 2. etapy na Okolo Slovenska 2025
Paul Magnier a Lukáš Kubiš vo finiši 2. etapy na Okolo Slovenska 2025 (Autor: Ján Melicher)
Sportnet|19. sep 2025 o 12:00
ShareTweet0

Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

BRATISLAVA. Futbalové a hokejové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Slovan hostí Dunajskú Stredu, čaká nás Merseyside derby či derby o Rím. V priebehu víkendu spoznáme aj celkového víťaza cyklistických pretekov Okolo Slovenska.

Počas víkendu vyvrcholia aj MS v atletike, kde sa v piatok predstaví Emma Zapletalová vo finále behu na 400 metrov cez prekážky. Rovnako v piatok sa bude Gabriela Gajanová snažiť prebojovať do finále behu na 800 metrov.

Víkend bude patriť aj formule 1, pretekári sa predstavia na okruhu v Baku v rámci VC Azerbajdžanu.

Pokračujú aj mužské MS vo volejbale a vyvrcholí aj finálový turnaj Pohára Billie Jean Kingovej.

Najzaujímavejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 19., 20. a 21. september.

Piatok (19. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (20. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bejzbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (21. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Dostihy
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)

Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.

Prihláste sa na odber na e-mail jedným klikom >>>

Ostatné športy

    Paul Magnier a Lukáš Kubiš vo finiši 2. etapy na Okolo Slovenska 2025
    Paul Magnier a Lukáš Kubiš vo finiši 2. etapy na Okolo Slovenska 2025
    Slovan hostí DAC, vyvrcholenie pretekov Okolo Slovenska či F1 v Baku (TV tipy na víkend)
    dnes 12:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slovan hostí DAC, vyvrcholenie pretekov Okolo Slovenska či F1 v Baku (TV tipy na víkend)