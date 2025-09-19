Slovan hostí DAC, vyvrcholenie pretekov Okolo Slovenska či F1 v Baku (TV tipy na víkend)

BRATISLAVA. Futbalové a hokejové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Slovan hostí Dunajskú Stredu, čaká nás Merseyside derby či derby o Rím. V priebehu víkendu spoznáme aj celkového víťaza cyklistických pretekov Okolo Slovenska.
Počas víkendu vyvrcholia aj MS v atletike, kde sa v piatok predstaví Emma Zapletalová vo finále behu na 400 metrov cez prekážky. Rovnako v piatok sa bude Gabriela Gajanová snažiť prebojovať do finále behu na 800 metrov.
Víkend bude patriť aj formule 1, pretekári sa predstavia na okruhu v Baku v rámci VC Azerbajdžanu.
Pokračujú aj mužské MS vo volejbale a vyvrcholí aj finálový turnaj Pohára Billie Jean Kingovej.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 19., 20. a 21. september.
Piatok (19. september)
Sobota (20. september)
Nedeľa (21. september)
